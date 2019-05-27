何濼生﹕應對經濟戰 長痛不如短痛

縱美一次 以後將永無寧日

是次美國全方位圍攻華為，不是因為華為做錯了什麼，而純因為華為做得太好，被認為威脅到美國核心利益。如果真的因為偷竊商業秘密，可以循法律途徑解決。如果真的因為存在「後門」會盜取客戶資料，可以提供證據。但美方無法提供真憑實據，便宣布國家進入「緊急狀態」，全方位要封殺華為。因此可以斷言，所謂貿易協議可包括華為，必定包括華為只能苟延殘喘，只能在不威脅美國絕對優勢下才能生存下去的條款。筆者認為這種妥協意味縱容美國踐踏自由市場的規矩，以後必將永無寧日。

美國全方位圍攻華為，華為當然會面對巨大壓力，但美國以一國之力要拖垮華為，中國亦有權以一國之力維護華為。經濟戰當然雙方都受損。筆者認為美國經濟其實已在衰退邊緣。首季3.2%的增長只因存貨上升和進口減少，實際上消費開支和固定投資都疲弱。最近的製造業PMI連續第二個月下跌。3月、4月、5月分別為55.3、52.8，和50.6。5月份的數字是2009年9月以來最低。5月份的服務業PMI也同時跌至50.9，為2016年2月以來新低。可見美國第二季增長率不會好到那裏。只要貿易戰僵持下去，再下一季負增長差不多已成定局。

美經濟已陷衰退邊緣

對中國來說，股市下跌對國民影響不大，原因是股民不多，而資產亦只是以房產和存款為主；相反美國人大部分退休金和不少儲蓄都投進股市。經濟戰爭下，國民資產收縮、物價上升、企業至農民收入大降，民怨沸騰是指日可待的事情。

中國人美國人都要捱，看這個持久戰誰能撐得更久！中國要借這個機會，清楚告訴美國政客：不可強橫，強橫不會得逞。這點十分重要，否則換上民主黨當政，中國仍舊被欺凌。

珠海學院商學院院長

[何濼生 濼觀天下]