何國良﹕「黑波少白波多」 嚴控注碼極重要

【明報專訊】本周市場仍然受更多限制華為及其他中資科企為交易的消息影響持續尋底，可能筆者過早樂觀，要來的「災後重建」時間仍不似預期般降臨，整個市場氣氛仍然吹淡風。跟研究科技行業的同仁交流，是次的限制對整個產業鏈亦有所影響。而且，由於整體影響的估量不容易很準確，先行沽出手上相關股票的投資者為數不少，在這極端情緒影響下，相關股票的跌幅往往遠大於以基本因素所推敲的答案。在這情形下，令其他仍然持貨的投資者如坐針氈，股價就會如危坐崖上，一次一次在更多投資者拋售的情况下探底。面對這心理的影響，儼如機構投資者亦出現進退失據的困境。
因此，投資大眾亦要更明白當前的市場形勢，在這典型 「黑波少白波多」勝算低的情况，小心控制手頭上的注碼是極其重要。
中國企業在美增長不樂觀
雖然種種迹象都顯示未來的一段路並不容易行，理想的全球合作模式似乎要愈走愈遠。但筆者往後看遠一點，又覺得情况並非一面倒的差。
首先，因為中美貿易摩擦的關係，大家的目光都被集中去關心貿易逆差這個數字上，如去年就達到3780億美元。單從這個數字上去看，美國消費者所買下來的消費品遠比反向為多。但有一個數字是比較少提到的是，美國企業在中國當地市場，在2016年已經做了3430億美元的生意；相反，中國企業在美國本地的生意額卻少得可憐。現在再加上如電訊服務禁止進入的新決定，可見的將來，中國人企業在美國當地營業額的增長，並不樂觀。
綜合兩國企業在對方市場所獲得的總收入並沒有出現所謂的不平衡；而且，從整個產業鏈來看，雙方經營有關業務而所得的盈利更沒法相比，因為品牌持有人的毛利當然是最大的。所以，在新中美的關係下，尋找可以分這一杯羹的企業是一個可堪信賴的投資方法。
冀台大選令陸資獲解封
過往中國努力提倡進口替代，希望不同產業的本地製造比例可以提升。在今次限制交易事件後，這個政策的原動力就變得更明顯了。一方面，我們可以尋找有這種研發能力的企業，除了因為他們自身的價值創造能力之外，筆者相信，政策會更為傾斜於這類企業，促使本地巿場更有利他們發展。
另外，如果一些海外企業擁有所需的技術，在新形勢下，更容易成為不同資金想收購的對象，這亦是讀者們值得花心思去尋找的投資對象。例如，在現時中國大陸和台灣的政治氣候，陸資往台的途徑基本上給攔住，但台灣總統大選在2020年頭就上場，如果屆時雙方的氣候有所緩和的話，陸資進場的路徑就有望重臨，有趣的投資機會就會獲得追捧，這是否值得大家努力在未來時間做點功課呢？