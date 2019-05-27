何國良﹕「黑波少白波多」 嚴控注碼極重要

因此，投資大眾亦要更明白當前的市場形勢，在這典型 「黑波少白波多」勝算低的情况，小心控制手頭上的注碼是極其重要。

中國企業在美增長不樂觀

雖然種種迹象都顯示未來的一段路並不容易行，理想的全球合作模式似乎要愈走愈遠。但筆者往後看遠一點，又覺得情况並非一面倒的差。

首先，因為中美貿易摩擦的關係，大家的目光都被集中去關心貿易逆差這個數字上，如去年就達到3780億美元。單從這個數字上去看，美國消費者所買下來的消費品遠比反向為多。但有一個數字是比較少提到的是，美國企業在中國當地市場，在2016年已經做了3430億美元的生意；相反，中國企業在美國本地的生意額卻少得可憐。現在再加上如電訊服務禁止進入的新決定，可見的將來，中國人企業在美國當地營業額的增長，並不樂觀。

綜合兩國企業在對方市場所獲得的總收入並沒有出現所謂的不平衡；而且，從整個產業鏈來看，雙方經營有關業務而所得的盈利更沒法相比，因為品牌持有人的毛利當然是最大的。所以，在新中美的關係下，尋找可以分這一杯羹的企業是一個可堪信賴的投資方法。

冀台大選令陸資獲解封

過往中國努力提倡進口替代，希望不同產業的本地製造比例可以提升。在今次限制交易事件後，這個政策的原動力就變得更明顯了。一方面，我們可以尋找有這種研發能力的企業，除了因為他們自身的價值創造能力之外，筆者相信，政策會更為傾斜於這類企業，促使本地巿場更有利他們發展。

另外，如果一些海外企業擁有所需的技術，在新形勢下，更容易成為不同資金想收購的對象，這亦是讀者們值得花心思去尋找的投資對象。例如，在現時中國大陸和台灣的政治氣候，陸資往台的途徑基本上給攔住，但台灣總統大選在2020年頭就上場，如果屆時雙方的氣候有所緩和的話，陸資進場的路徑就有望重臨，有趣的投資機會就會獲得追捧，這是否值得大家努力在未來時間做點功課呢？

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[何國良 基金看世界]