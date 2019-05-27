周顯﹕股市如電影業 中型市場皆萎縮

我說，中國電影和合拍片暫時的確是低潮，但是港產片卻大有可為，皆因市場供應太少，根本不夠片上，因此反而會求你拍片上映。如果拍1000萬以下的低成本電影，發行商夾幾成，自己找幾個投資者，一人百零萬元，好容易拍成一部片。一部執番幾十萬元製作費，都叫做有工開，頂過低潮先啦！

他大喜，馬上找到了一名朋友，可以出三成錢，條件是必須是由她當女主角，兼要是cult片。我說，嗱！我再找一個股票friend，出三成錢，不過他只會投資拍股票戲。如果我幫襯冼國林在佛山的片場拍一半戲，用他旗下兩個演員，他又會出兩成錢，現在只欠兩三成，找兩個friends，一人出百零萬，畀他們出下風頭，讓他們的女友做幾個三線角色，咪搞掂囉！

說到底，現時電影的世界，只有最大的片，和最小的片，才能生存。這好比在股票的世界，本來是只有藍籌股或者是超大市值的股票，以及細價股，才能生存得最好，溢價也最高，中型股票的生存空間愈來愈小，賺錢的多半要私有化。只是不知如何，證監要打壓溢價最高的細價股而已。

在國際政治，只有大國，如美國、中國、印度等，又或者是新加坡的city state，才增長得最好，幾千萬人口的中型國家，既不能大致上自給自足，也無法專精一瓣，就很難經營了。社會上只剩下富豪和窮人生活得最好，後者永遠不愁沒工開，也可以住公屋，領福利，但中產階級就難捱了。

[周顯 投資二三事]