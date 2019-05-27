盧楚仁：約翰遜對歐洲殺傷力比貿戰更甚

除上述利淡因素外，早前特朗普重新封殺伊朗出口原油，伊朗亦明言封鎖霍爾木茲海峽作為報復，導致紐約期油終極挾上66.60美元，但及後消息被消化後，金融市場的老把戲又再出現，大戶乘機在高位開始出貨。若由高位66.60美元計算，現在已回吐大約13%。

貿戰經濟庫存三面夾擊 紐油急跌

以目前形勢判斷，紐約期油已經出現洗倉式下跌，回顧過去10月至今的紐約期油行情，基本上都係行單邊，先暴跌後急升，估計後市出現橫行格局機會較低。亦有說油組和俄羅斯會延遲減產來支持油價，但只可惜俄羅斯過去一個月的表態十分曖昧，五時花六時變，這亦令交易員覺得減產協議未必能夠延長，未能給予交易員有足夠信心繼續持有期油好倉。

值得一提大家，每次油價大跌定必令到一些機構在對冲上有巨額損失而被迫不問價而斬倉。所以經歷過去年10月至12月的插水式暴跌之後，這一浪的油價下跌絕對不容忽視。現在下方的支持位分別分佈在55.74美元及54.43美元，若54.43美元失守的話，後巿絕對不妙。

年初油價回升 加元未見受惠

說到油價，大多數會連帶分析加元走勢，過去這一陣子，美元兌加元出現反覆橫行格局，當中仍然以反覆偏軟居多，主要原因是出現好淡消息爭持而角力。雖然油價年初顯著上升，但礙於美元亦出現強勢，所以加元沒有因油價上升而受惠。星期三正是加拿大央行議息的日子，加拿大經濟及樓市雖然出現下行，但估計加拿大央行會維持利率不變，但炒作加元的無需介懷加拿大央行是否會有息口變動，只需要判斷會後聲明，會傾向放鷹定還是放鴿？這便有炒作空間。

現階段來說，加拿大央行肯定沒有本錢釋放鷹派的會後聲明，反而極大機會釋放鴿派的貨幣政策言論，導致加元受壓。所以不妨在星期一二，看沒有沒有靚價位沽定加元等議息。

另一個市場炒作的熱點，必定是文翠珊正式宣布辭職，如沒有意外，支持硬脫歐應對歐盟的前外相約翰遜會大熱當選，投資者要高度關注這位仁兄用什麼的政綱去拉保守黨內的票，如果他死性不改，堅持硬脫歐的話，估計英鎊很大機會出現暴跌的行情，估計也會拖累歐元同步大跌。相反，如果他突然轉軚支持軟脫歐的話，英鎊有機會出現終極反彈，現在金融市場傾向判斷他會繼續走硬脫歐路線。那麼金融市場，尤其是歐洲方面定必出現無法估計的劇烈震盪，絕對會比中美貿易戰帶來的殺傷力更加深遠。

歐元英鎊比人民幣更弱

大家心水清的話，會留意到過去歐元和英鎊比打貿易戰拖累的人民幣更弱，歐洲股市也是一樣。若中美貿易戰、英國硬脫歐、甚至意大利債務危機同步惡化的話，會有怎樣的局面我也不敢想像，所以怪不得美國3個月和10年期的債息又再倒掛。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]