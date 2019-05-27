龐寶林：新債王再預言美衰退

儘管如此，預料聯儲局如此快從加息到減息的轉變的機會尚且較低，加上美國首季度經濟強勁，4月經濟數據也相對不俗，部分企業盈利繼續超預期。不過投資者宜留意，貿易戰發生極端情况令經濟轉向的可能性。新債王甚至還在近期採訪中諷刺了動搖不定的聯儲局主席鮑威爾及曾多次破產的總統特朗普。

人幣暫穩 走勢視乎外資取向

近期中國發改委派「定心丸」， 並稱貿易戰影響可控及做好「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期），寄望暫時穩定國內情緒。人民銀行等也站出來表示維穩人民幣匯率的信心，亦在港發行離岸人民幣票據，包括5月15日發行的分別為100億元人民幣的兩期人民幣央行票據。在港發行央票可回收離岸人民幣流動性，增加人民幣的做空成本，人行此時出手發央票，穩定匯率意圖明顯。

現時美元指數已達至高位，加上聯儲局暫時不會加息，美元進一步走強的機會不大。貿易談判停滯不前，貿易戰卻伸延至科技範圍，繼華為之後，美國欲再針對大疆、海康威視等中國科技龍頭，不知中國會否針對蘋果等企業進行反制，若貿易戰升級，資金可能會進一步流出中港市場，拖累人民幣下跌，不知5月及6月A股入摩及入富，外資會否藉機進入及帶動人民幣走勢。

印度債息近8厘 注意匯率風險

穩健型投資者宜考慮購入定息資產，若中美貿易戰持續升級和對峙，唯恐出現經濟衰退或放緩的機會增加，也未能加息，債券價格則可能上升。進取的投資者可考慮適當比例的部署印度債券基金，印度政府債券息率接近8厘，但以印度盧比計價為重要風險，必須視乎美元走勢，若真的出現經濟衰退，美元勢必回落，而且印度大選即將落幕，市場關注美元強勢會否回軟，印度盧比匯率能否上升或保持現水平。不少印度債券基金派息率高達8厘，亦有機會同時賺取利息及貨幣升幅，但投資者應視乎風險程度再做配置。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]