美團績後受捧 留意購26451

美團（3690）業績後顯著造好，重上60元大關。集團首季虧損收窄至14億元人民幣，遠好過市場估計的27億人民幣虧損，經調整EBITDA自2015年披露業績以來首次錄得正數，毛利按季回升3個百分點至26%，主要是商業化率回升及減少補貼帶動。如投資者看好美團，可留意美團購26451，行使價65.65元，實際槓桿約6.4倍，最後交易日2019年8月6日；至於淡倉則可參考美團沽18562，行使價51.83元，實際槓桿約4.4倍，最後交易日2019年8月19日。

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