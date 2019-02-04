港交所硬淨 留意Call 18834

去年12月恒指第二次下試25000點時，港交所亦表現堅挺，當時港交所回落至220元，較去年10月低位200元高出一成。其後大巿便由25000點回升至4月份逾30000點。當然歷史不會簡單地重複，但恒指已由高位累跌近1成或3000點，很多短期壞消息或已消化，若投資者認為港交所股價有領先指標作用，不妨多留意。如看好港交，可留意港交所認購18834，行使價260.2元，2019年9月到期，有效槓桿約9倍。如投資者看好恒指，可留意恒指認購21607，行使價28100點，2019年7月到期，有效槓桿約17倍。牛證可選擇：港交牛證58501，收回價233元，2020年2月到期，有效槓桿約14倍；恒指牛證65150，收回價27021點，2021年2月到期，有效槓桿約70倍。

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