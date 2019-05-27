劉思明﹕博反彈要識得落車

恒指上周重拾跌軌，上周四曾低見27169點，全周收報27353點，累跌592點或2.12%；國指累跌2.28%。大市日均成交904億元，低於60天平均成交一成半，上周五成交降至760億元，資金入市意欲低迷。

據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率61比39，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份近一成；上周有3日升多跌少，近10日有6日升的多，但恒指上周跌逾2%，10日則累跌3.38%，反映大市不乏反彈，惟彈得少、跌得深，呈反覆尋底格局。全周計，大市連續兩周有超過八成股份下跌。

27700點支持變短線阻力

恒指上周以陰燭一口氣跌穿去年10月至今年4月升浪回調一半約27400點及50周線（現約27700點）支持，該水平已變成短線阻力；中期跌勢已展開，後市有機會下試去年第4季密集區25300至26700點頂部，甚至跌穿試更低水平。

上周談到恒指現時跌勢與去年6月近似（見圖），事實上，趨勢寬度亦相似，恒指國指成分股高於50天線比例，跌至兩成以下超賣水平後低位徘徊，反彈欠奉。值得留意，去年7月初，恒指跌勢喘定，高於10天線比急升至七成，而高於20天線比升至三成已回落，意味初段反彈，大市普遍可以重上10天線，但不易收復20天線。因此，博短線超賣反彈，或可上望升穿10天線，但有大機會於20天線前止步。

先看行業上周表現，不少沽壓明顯較大，本報數據庫追蹤的30個行業，有一半跌約2.5%以上，跑輸恒指國指；原材料、農業及水務分別跌6.44%、5.27%，表現最差；其次家居用品、汽車及相關、航運物流、醫藥保健、科技器材均跌逾4%，其中只有汽車上周五有能力反彈逾1%。上周除了公共事業、房託，中資燃氣、電力股呈現防守力，上周跌幅小於1%。但內地經濟放緩壓力大，減稅降費力度料有增無減，中資燃氣、電力面對內地政策風險高，並非避險的理想選擇。

人幣走弱 不利澳門博彩業

部分藍籌股已跌低於10天線逾半成，包括舜宇（2382）、騰訊（0700）、碧桂園（2007）、金沙中國（1928）等，其中金沙可以留意。人民幣走勢疲弱，或促使加緊外匯管制，不利澳門博彩業，但濠賭股經過大幅調整後，估值已回到較合理水平。此外，據花旗報告，截至5月19日，銀娛、永利澳門（1128）及金沙市佔率提升，本月博彩收益的進展比預期理想。雖然該股維持5月份預測不變，但結果或有驚喜，成短線反彈催化劑。走勢上，金沙相比同業銀娛、永利強，短線下望料於35元有支持，反彈則有機會上試10天線約39元。金沙派末期息每股1元，將於周四（30日）除淨。

[劉思明 數據尋寶]