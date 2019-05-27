張兆聰﹕華能受惠減稅煤價跌

美國5月Markit製造業採購經理指數（PMI）初值為50.6，市場預期為52.5，上月終值為52.6；服務業PMI初值為50.9，同樣低於預期的53.2。

市場預計美年內減息0.25厘

差勁數據疊加貿易戰升級至科技戰，美國10年期債息直撲2.3厘水平，之後才稍為回升。若以2年期國債息率和3個月票據息率差距來看，市場已預計年內會減息25點子（100點子等於1厘），個別大行更預期可能會大減50點子。但這也反映在股市之上，市場未有將壞數據當好消息炒，美股上周四受壓跌1%，本港房託、公用股也是窄幅上落，未能借債息向下進一步走高。

不過，內地公用股表現出色，尤其是電力股和燃氣股。影響中資電力股盈利主要是4個因素，分別是電力需求、煤價、稅率及利息成本。今年電力需求大致平穩，中電聯公布1月至4月電力工業運行簡况，全社會用電量22329億千瓦時，同比增長5.6%。4月用電量同比增長5.8%。至於煤價，春節前後榆林和錫林郭勒盟先後發生礦難，兩會前夕安監壓力持續提升，煤炭產量低於預期，令煤價偏高，秦皇島5000大卡動力煤現貨價由每噸580元人民幣，升至630元人民幣。但兩會之後煤礦逐步復產，4月份開始用電需求進入淡季，煤價反覆回落至最新的613元，過去一年大趨勢也是高位愈來愈低。

稅率方面，總理李克強兩會期間宣布下調增值稅稅率，當中製造業由等行業現行16%的增值稅稅率降至13%，這對於低利潤率的採掘、化工、火電等行業助益特別大。據不同券商測算，本年度盈利可額外增加29%至47%。至於利息成本，去年走勢呈先高後低，而年初至今較為反覆，但隨着貿易戰升級，內地流動性將更為寬鬆，下半年融資利率將低於上半年。

燃氣股可趁低吸納

其實中資電力股首季業績也相當強勁。以華能（0902）為例，按中國會計準則，首季盈利26.56億元（人民幣，下同），按年增長114.3%。每股收益16分。期內，實現營業收入456.52億，同比增加5.2%。 踏入第二季煤價降、增值稅由4月1日起下調、利率也走低，幾大影響盈利的基本因素都向好，但股價到上周五才出現反彈，有不俗的值博率。

至於燃氣股，在貿易戰升級後也見轉弱。中國早前宣布反制措施，當中包括對美國出口的LNG關稅，將由原先的10%上調至25%，預計上調的關稅將會於今年6月1日實施。市場或會擔心進口價格受影響，管道燃氣公司未必能全數轉嫁。但要留意，去年9月中國調升美國LNG關稅後，美國出口量就已經銳減。總計今年前4個月，美國僅有兩艘運送LNG的貨輪送至中國，去年前4個月貿易戰尚未爆發時，則是有14艘貨船送至中國，美國進口已基本停頓。因此，投資者受情緒影響而拋售，反而是一個不錯的低吸機會，當中華潤燃氣(1193)更加上試高位。

[張兆聰 還看今朝]