劉思明：延投資周期 中移購18161

恒指跌勢持續，相關熊證重貨區距離現水平頗遠，收回價28100至28199點有相當近千張期指等值的街貨；牛證於26600至27099點街貨，每百點就有相當約400至500張對冲期指，累計期指街貨逾2300張。不過，恒指並非市場焦點，資金更積極博騰訊（0700）反彈。騰訊上周跌近9%，拖累恒指跌近250點，差不多佔恒指跌幅一半。上周流入騰訊資金超過1.6億元。

現價息率達4.4厘

大市反彈乏力，資金避險情緒高漲，中移動（0941）高位回落後，現價息率升至約4.4厘，有機會吸引資金流入。此外，有券商預計，中美貿易摩擦及華為禁令，或會內地5G發展放慢，並可緩和電訊商的資本開支壓力及投資者憂慮。

中移上周逆市升逾1%，連升兩周，初步見底迹象。但要留意該股今天除淨，股價或回吐，但前周低位約71元料有支持，短線反彈有機會上試50周約76元。看好中移可留意其購證（18161）。

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