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林少陽﹕太興擬上巿 餐飲業不易為

【明報專訊】餐飲品連鎖集團太興計劃上市，作為一個港人熟悉品牌，過往多能吸引公眾入飛捧場，剛巧市場氣氛逆轉，可謂生不逢時。以目前的市場氣氛推算，上市初期股價恐怕難有作為。對這間公司有興趣，除了因為過往投資大快活（0052）及大家樂（0341）的愉快經驗之外，亦因為見過管理層，覺得他們實是求是，有心認真經營這盤競爭異常激烈的生意。

執筆之時，集團仍未有招股最終報價，因此難言會否入飛，由於招股期間筆者外遊，相信暫時只會再觀察多一段時間，反正來日方長，投資一家公司，並不急於一時。

據太興初步招股文件披露，集團去年大約做31億元生意，經常性純利1.53億元。與市場上不少經過化妝美容後上市的股份不同，太興去年生意按年升13%，利潤卻跌27%，應該沒有任何水份。實際經營情况，未必如表面業績看來那麼差，除了去年涉及上市前期費用外，東莞食物工場去年底才投產，營運開支增加收入暫時未追得上，亦有莫大關係。

若今年有35億生意 純利應達2億

參照同業數據，太興在較佳營運狀態下，淨利率應在6%左右，假設今年做到35億元生意，經常性純利應不少於2億元。依此推算，最近傳說中的10億元集資額及40億元估值，在目前的市場氣氛之下，很難做到，較合理市值，應在30億元上下。

集團主要收入來自太興及茶木，分別佔總收入65%及18%，其餘品牌對大局影響有限。過去3年發展迅速，總共新開了95間新店，至目前的191家（其中太興60間、茶木33間）。按管理層計劃，3年內計劃再開百間分店，如果做得到，年增長率就有15%。

港資飲食集團上市 多難經時間考驗

近年港資飲食集團上市，初期反應或曾熱鬧一時，惟經過時間考驗後，表現大多不如理想。擺明啤殼上市的餐飲集團不計，去年上市的捷榮（2119）至今潛水三成，故仔曾經說得很動聽的翠華（1314），2012年上市至今市值唔見67%，反而早翠華一年多上市，上市後一路低調行事的唐宮中國（1181），成為少有的香港人成功在大陸這個飲食業浴血戰場殺出重圍，招股至今連同分派錄得180%總投資回報。

再早一些時日的稻香（0573），風光過後近年表現不振，即使計埋多年派息，現時股價仍未返到2007年家鄉。

太興人均消費70元 拍得住上市初期翠華

目前太興人均消費約70元，拍得住上市初期的翠華，計及7年通脹，太興目前的人均消費較合理，但已較大型快餐集團高出不少，依通常上調可以，要保持高於同業增長，會有頗大困難；每日翻枱率略高於5次，效率已不低，翻枱率較高的敏華冰廳及錦麗近年增長不錯，或可推高整體翻枱率，提升整體利潤水平。

剛巧，遠在英國的著名人氣廚師Jamie Oliver旗下餐飲集團日前宣布資不抵債，現已交由核數師接管清盤。由Jamie其良師益友Gennaro Contaldo於2008年創辦的Jamie's Italian，第一家餐廳設於英國牛津，其後業務急速擴張，業務遍佈歐、美、澳洲、南非及東南亞，全盛時分店數目多達60間。經營一門飲食生意，要兼顧的事情確實不少，要在食物質素、員工福利、客戶滿意度及股東利益之間取得平衡，一點也不容易。但願繼大家樂及美心集團之後，太興能夠再創香港飲食界又一個神話。

（作者客戶持有唐宮中國及稻香股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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