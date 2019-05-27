陸振球﹕「磚頭民族」與「金融民族」的碰撞

該報告表示，以2018年統計的數據得出，美國人財富中逾七成屬金融資產，中國則只佔不足四成，同一時間，中國人均的財富中約六成屬「磚頭」，美國則只佔兩成多，另美國人的負債比例也較中國人高。

筆者指出，金融資產一般價格較波動，持有者會較願意承擔風險，負債較多也是願承受風險的印證。相對下，喜歡「磚頭」的會較保守和不喜歡冒險，做人處事，也可能較溫和，加上金融資產很多時是零和遊戲，只有我贏你輸（或相反的我輸你才贏），所以在談判時往往不留餘地。大家看看特朗普在中美貿易戰是如何談判，喜歡採用極限施壓，不留情面，而中方則往往強調希望互惠共贏，較多採守勢或靜觀其變，就算做反制行動也相對克制低調？

在貿易戰開始後，美股表現明顯較中國股巿強，但中國股民比例也較美國小，所以股巿大跌後暫也未對經濟和民生構成重大衝擊，樓巿更是稍稍受壓又再回升，政府更加減少樓巿的調控措施，根據上述的推論，其實都是可以理解的。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]