陸振球﹕「磚頭民族」與「金融民族」的碰撞

【明報專訊】上周六獲浸會大學邀請為一批中港MBA同學演講，主要分析大灣區樓巿前景和對貿易戰加劇的看法。筆者在演講中指出，最近的中美貿易戰，不要單從經濟利益角度分析，也要思考可能涉及中美的文化差異，彼此的碰撞因子早已存在，並引述第一太平戴維思的一份分析中美兩國人民財富構成的差異的研究報告，反映兩國人民的思維和行動方式差異，值得細讀。
該報告表示，以2018年統計的數據得出，美國人財富中逾七成屬金融資產，中國則只佔不足四成，同一時間，中國人均的財富中約六成屬「磚頭」，美國則只佔兩成多，另美國人的負債比例也較中國人高。
筆者指出，金融資產一般價格較波動，持有者會較願意承擔風險，負債較多也是願承受風險的印證。相對下，喜歡「磚頭」的會較保守和不喜歡冒險，做人處事，也可能較溫和，加上金融資產很多時是零和遊戲，只有我贏你輸（或相反的我輸你才贏），所以在談判時往往不留餘地。大家看看特朗普在中美貿易戰是如何談判，喜歡採用極限施壓，不留情面，而中方則往往強調希望互惠共贏，較多採守勢或靜觀其變，就算做反制行動也相對克制低調？
在貿易戰開始後，美股表現明顯較中國股巿強，但中國股民比例也較美國小，所以股巿大跌後暫也未對經濟和民生構成重大衝擊，樓巿更是稍稍受壓又再回升，政府更加減少樓巿的調控措施，根據上述的推論，其實都是可以理解的。