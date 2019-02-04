科技戰下 買半導體逆向ETF

另外，美國的半導體股指數也已將去年底開始的升浪回吐一半以上，正向回吐61.8%的支持進發，如也失守，便有機會回落至去底的低位，反映中美的科技戰也可能惡化，不利整體大巿。

如果大家持有手機設備股或晶片股，又可有對冲方法，以減少損失，甚至藉半導體股受壓獲利？其實，大家可留意在美國上巿的一隻有3倍槓桿的半導體股逆向ETF「Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares 」（美國上巿代號：SOXS），這隻ETF會隨美國一籃子半導體股下跌而可逆巿上升。

若破百天線RSI配合 有力爆上

事實上，隨着道瓊斯半導體股指數見頂後急插，SOXS的成交便大增，由4月24日最低位4.26美元升至上周四曾高見7.59美元，不足一個月最多累升達78%，且早升破50天線。技術上，SOXS已升達100天線，14天RSI也到了70的超買阻力（圖2），或有回吐壓力，但若後巿美國在科技戰上升級而令晶片及半導體行業進一步受累，SOXS便可能升破100天線，RSI又配合升破70的話，SOXS或再爆上。

[陸振球 投資超限戰]