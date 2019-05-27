謝紹榮：秋官效應6月見真章

無可否認，如果華為沒有了Android作業系統和美方供應其他部件，華為難以拓展海外手機市場，但是華為也不會因此而倒閉，因為中國內地仍然是華為最重要的手機市場，其次才是歐洲及拉美地區。中國內地手機銷售量佔2018年全球總銷量約三成，名列前茅。

歐洲市場仍開放 華為氣數未盡

至於華為其他通訊業務如5G，除美國外，歐洲多國仍抱開放態度。事實上，歐洲多國並不排擠華為參與其5G業務發展，特別現時華為受到美方壓迫，華為自然對其他國家加倍客氣，盡量有求必應。試問歐洲多國怎會傻呼呼地押注於中美其中一方，而不選擇坐收漁人之利？因此，任何評論指華為氣數將盡，委實言之尚早。

本欄發現近期不少分析員見解均「十分獨到」，譬如上周初美國商務部宣布放寬對華為的出口禁令，發出90天臨時許可。不知為何，當天不少分析都把「延後禁令」解讀為「美方釋出善意」，其實美方向華為延後禁令，只不過是為了相關美方部件供應商有90天應變，好讓他們有充分時間處理，因失掉華為這買家而可能導致與第三方已簽定合約的法律責任和潛在損失，並非甚麼友善舉動。

不經不覺5月接近尾聲，至於6月會否絕處逢生，大眾焦點都放在G20峰會上。不過，相對國家主席習近平與美國總統特朗普碰面，筆者更希望知道當6月上旬「秋官」新劇播完後，港股會否止跌回升？

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]