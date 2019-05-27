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陳增濤：當Chassagne和Puligny 在Montrachet碰撞

【明報專訊】世界上最昂貴的紅酒羅曼尼康提產自勃艮第的夜丘（Côte de Nuits），那麼上帝一定特別的眷顧勃艮第，產出世界上最好干白的葡萄園Montrachet在勃艮第的博丘（Côte de Beaune)。勃艮第有個習慣，如果村莊有一個頂級（Grand Cru）葡萄園，就把原來的村莊名字加上它最出名的葡萄園名字。那麼Puligny-Montrachet村的舊名是Puligny，村裏有頂級葡萄園，最出名的叫Montrachet。以此可以推論，Chassagne-Montrachet村也有個頂級葡萄園叫Montrachet。其實，只有一個頂級葡萄園叫Montrachet，只不過這頂級園的北邊部分在Puligny-Montrachet村，南邊的部分在Chassagne-Montrachet村的緣故。

Puligny-Montrachet村的一級園Les Pucelles貼着頂級園Montrachet的北邊，而Chassagne-Montrachet村的一級園Blanchot-Dessus貼着頂級園Montrachet的南邊。Montrachet只不過8公頃，估計這兩個在不同村莊的一級園只距離500米的咫尺之地。最近我在Vincent Girardin酒莊曾經品嘗過這兩個一級葡萄園的干白，並且由酒莊的銷售經理Marco Caschera耐心講解兩個村莊風土的異同。想不到這次在香港有朋友請客，要我嘗嘗主打新派法國菜並糅合日式料理餐廳Arbor的菜肴。看完傳來的套餐多精緻海鮮，我就帶了這兩款Vincent Girardin酒莊的干白赴宴，再次比較這兩個世界級一級園干白的風韻。

「你就把這兩瓶勃艮第一級園的干白都打開吧。」我對有點遲疑的年輕女侍酒師下指示。其實我們只有三個人，開一瓶干白也可以了，餐廳的開瓶費就500大元呢。「我提議由Chassagne-Montrachet佐前面的幾道菜如生蠔、海膽，甚至鵝肝醬。Puligny-Montrachet干白配小牛肉一定很精彩。」

「女子」干白帶着雄性口感

「想不到有胡椒調味的牛仔肉和這款有相當酸度和礦物質口感的Puligny 一級園這麼相配。南面Chassagne村的一級園干白雖然說相似卻更柔順。」這是朋友Thomas的意見。

我叫女侍酒師也倒了兩杯嘗嘗，聽聽她從專業和女人的角度分析一下。作為侍酒師，能夠和客人一起品嘗世界上最有名的勃艮第一級園干白，是難得的機會。她非常明確的表示喜歡更輕盈的Chassagne-Montrachet。

古法文Les Pucelles是女子甚至是處女的意思。但這款2017年的Puligny一級園干白卻具有相鄰頂級園Montrachet雄性口感，該說是成熟女人的韻味吧！男人和女人的喜愛是有差異的。

中美貿易談判破裂是中美新型大國關係的最新發展。近年來中國經濟強勢崛起，歐美民粹浪潮澎湃。在二戰後世界政經格局的巨變前，歐美民主政制遭受雙重挑戰，內部的民粹主義，和來自中國向古老專制的回歸。東西方文明的碰撞在所難免。由於中國經濟當今已舉足輕重，中美走向修昔底德陷阱似乎愈加明顯。顯然金融市場有它的穩定性，但終於會通過突然的震盪反映新格局。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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