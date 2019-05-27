暑假前購家居保 外遊更安心 留意家中貴重物品須額外申報

明報記者 龍彩霞

家居保險是泛指家俬、電器、家居裝修、金錢、收藏品，甚至是個人物品等家居財物。窗戶一般被列為樓宇結構部分，因此須額外投保才有保障。假如雨水從窗戶滲入導致家具受損，部分家居保或把滲漏列為不保事項，即使受颱風直接影響，如窗戶未有破損下而雨水滲漏，也有可能不獲保障。一般家居保只會就屋內因為受損引致不宜居住提供臨時居所延伸保障，故只是停水停電，也不會獲賠。

窗戶需額外投保 滲漏或不獲保障

不過，若強風吹襲引致家中露台物件和雨篷等室外財物損壞，一般家居保則會受保，多附有屋外財物的延伸保障，可保其意外損毁，但設一定限額；而且除了屋內財物，更有不少家居保把業主身邊財物列入額外保障，如個別保險公司把手機維修費納入家居保中。投保人要留意市面上家居保的墊底費存在較大差距，而且有樓齡上限。

消委會在上年曾發表報告指，同樣100萬元保障額的家居保險計劃，在保費及保障項目上差距頗闊。不同計劃亦會就不同類別財物設每件物品的賠償上限，一般家居用品由每件5000至30萬元不等，如果家中有個別財物價值較高，宜選每件賠償上限較高的計劃。

以一個實用及建築面積分別為321平方呎及440平方呎、樓齡4年的私人單位計算，計劃中每年的保費有差距。保費相差大，保障範圍及保額亦有差別。

每件物品賠償額有上限

一般而言，除了每年的最高賠償額外，保險公司還會根據不同類別的家居用品設定每件物品的賠償上限，黃金、珠寶、收藏品等貴重物品，每件賠償額只有5000至2萬元。如果家中有收藏品或貴重物品，可以向保險公司申報，加付保費取得額外保障。另外，存放家中的現金因受保意外（如爆竊）而損失，每次最多只獲賠1500至2500元不等；所以投保人不宜將過多現金存放家中。

市民須提供一般索償所需文件，例如維修報價單、相片、原購單據等，較適宜在災後14至31天內向險商遞交。如果有財物損失，在索償前切勿棄置受損財物。因颱風、暴雨、爆水喉、火災等意外，又或者盜竊引起的家居財物損失，均屬於家居保險的保障範圍。

因疏忽導致他人財物損失可受保

除了個人財物，家居保險另一項重要之處就是可保障個人責任帶來的損失，即因疏忽導致他人傷亡或財物損失而招致的賠償及法律責任。例如家中爆水喉，不但浸壞家中物品，樓下單位的天花亦因而滴水，更甚者連大廈電梯亦被浸壞，戶主須要因此作出巨額賠償，如退休人士沒有收入，更是難以負擔。如有投保家居保險，有關賠償由保險公司負責，賠額由500萬至1000萬元不等。

家居保險的保費高低視乎受保家居的面積、樓齡或樓房種類計算。物業面積愈大，保費愈高。樓齡則視乎保險公司決定，由於舊樓發生意外的機會率較高，所以部分保險公司會為樓齡設限。大部分保險公司會為超過指定樓齡的樓宇作個別核保，如果物業太舊或會被加保費，或於不同的賠償項目上加上自負額，甚至拒保。有保險公司列明不設受保樓齡上限，惟樓齡超過40年的業主，則會因應情况須付額外保費或獲加設自負額。

消委會指同一單位，購買不同的家居保險計劃，保費、保障都會有大差異，各大保險公司有自己定保費的計算方式，消費者購買家居保險時須留意條款、賠償額、墊底費、附加條款。

村屋受保範圍受地段影響

另外，村屋會否受保也是一個常見問題，這要視乎個別保險公司決定。例如上水河上鄉經常水浸，即使承保，也會排除水浸。此外，要留意的是索償是要馬上報知有關部門：例如消防、警察或管理處，拍照亦可作為提供證明的方法。

另外，投保人也要留心窗邊擺放的小飾物。AXA安盛提醒，住戶經常會在窗台擺放東西，若在清潔時不小心墜下物件，而意外造成第三者的身體受傷或物品損壞是要賠償。AXA安盛指出，一般人都忽略了家居保險的重要，以為家居保險只會保障因盜竊或颱風等造成的損失 ，其實就以上事件，因疏忽而意外造成第三者身體傷害、財產損失或損毁而意外造成第三者的身體傷害都在保障範圍內。另外，市面上有家居保險的保障範圍包括因意外報銷的名貴海味，消費者在選擇時可多加留意。

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