許繹彬：遭美圍剿 科技相關板塊勿沾手

特朗普更屢屢口出狂言，指中國很快就會抵受不了企業大規模撤離，預期中方態度會軟化而達成協議；並透露下月赴日本出席G20峰會時，將與國家主席習近平會面。

中美角力揮之不去，貿易戰紛爭勢必成為持久戰役，可能成為影響市場的常態，投資者要習慣大市將會跟隨特朗普的喜怒無常而隨時逆轉，加上美國不斷將貿易戰這場連續劇不斷重演，循環於加關稅、華為和黑名單等事件當中，令恒指驟升驟跌，波幅猶如過山車，短線操作的話，揀優質高息股及國策支持板塊始終是較穩陣的方向。

短線宜揀高息股及國策支持板塊

受到美國圍剿不同範疇的中國科技企業所打擊，股王騰訊（0700）亦黯然失色，其股價連跌7日，更失守330元水平，上周五收報324.8元，在黑名單陰霾籠罩下，建議投資者對科技相關板塊暫時忍手。

即使暫無更多壞消息傳出，但現階段恒指好像方向全失，反彈往往曇花一現，升市成交萎縮，跌市成交大升，可見投資者心態極為悲觀，暫難以估計底位在哪個水平，現階段相信股民寧願以「現金為王」，靜待膠着中的貿易戰出現較明朗的結果，再作出大規模部署。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]