黃德几﹕醫思醫療盈喜 候5.4元吸納

今年2月，集團收購一家持有醫療機構執業許可證的公司，其主要從事於中國提供醫療美容服務，集團業務進駐北京朝陽區。另外，高鐵西九龍站和港珠澳大橋先後在去年通車，縮短往返粵港之間的交通時間，有助帶動醫療旅遊帶動增長。隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布，指出區內密切醫療衛生合作，有望為集團帶來更多機遇。

於去年11月，集團經營54個診所及服務中心，於香港、澳門及中國擁有80名註冊醫生。截至2018年9月底止6個月，集團收入8.53億元，按年上升38.2%，純利升54.8%至1.94億元地域劃分，本港為主要收入來源，惟期內來自內地客戶的收入，按年增加48.5%至3.27億元，佔總收入的38.4%，擴闊2.7個百分點。期內，至少購買一次服務或產品的客戶數目有45179名。

來港內地客收入按年增48%

走勢上，2月20日高見6.35元，期後以一浪低於一浪形態下跌，惟跌至250天線見反彈，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低5.4元吸納，反彈阻力6.35元，不跌穿5元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]