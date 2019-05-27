黃德几﹕醫思醫療盈喜 候5.4元吸納

【明報專訊】醫思醫療（2138）提供多元化的醫療服務，提供包括醫學美容、牙醫，以及多種專科服務等。集團早前發盈喜，預期截至今年3月底年度，未經審計收入和除稅後溢利較2018年同期，分別可能錄得大幅增長超過35%，主要由於期內集團內營運歷史較悠久的業務銷售及營運效益的增長、新收購和開拓的業務在期內的貢獻，以及投資物業上的估值增長。
今年2月，集團收購一家持有醫療機構執業許可證的公司，其主要從事於中國提供醫療美容服務，集團業務進駐北京朝陽區。另外，高鐵西九龍站和港珠澳大橋先後在去年通車，縮短往返粵港之間的交通時間，有助帶動醫療旅遊帶動增長。隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布，指出區內密切醫療衛生合作，有望為集團帶來更多機遇。
於去年11月，集團經營54個診所及服務中心，於香港、澳門及中國擁有80名註冊醫生。截至2018年9月底止6個月，集團收入8.53億元，按年上升38.2%，純利升54.8%至1.94億元地域劃分，本港為主要收入來源，惟期內來自內地客戶的收入，按年增加48.5%至3.27億元，佔總收入的38.4%，擴闊2.7個百分點。期內，至少購買一次服務或產品的客戶數目有45179名。
來港內地客收入按年增48%
走勢上，2月20日高見6.35元，期後以一浪低於一浪形態下跌，惟跌至250天線見反彈，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低5.4元吸納，反彈阻力6.35元，不跌穿5元續持有。