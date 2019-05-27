陳政生﹕日清食品跌市顯抗逆力

技術上，恒指14天相對強弱指數（RSI） 出現嚴重超賣的現象，不排除後市將出現反彈。惟中美貿易談判前景仍未明朗，反彈過後亦有機會延續反覆尋底的格局，加上股王騰訊控股（0700）績後表現持續疲弱，上周更下試3個月低位，拖低了指數的表現。因此，恒指短期反彈的空間不會太多，上周三（22日）遺留下來的下跌裂口約27640點水平具一定的阻力。

恒指反彈空間有限 27640點有阻力

中美貿易談判轉趨惡化，多個板塊受到拖累而應聲下跌。相反，食品飲料股受貿易戰影響較少，目前市况中具一定的防守力，吸引資金進場。日清食品（1475）為世界著名生產及銷售的即食麵公司，在香港即食麵市場一直保持領導地位，近年更積極拓展內地即食麵市場。即使內地即食麵市場競爭持續激烈，惟集團內地業務去年仍有穩定的收入增長。截至去年底止，內地業務收入已佔集團收入55.9%。去年集團營業額增長11.5%至29.99億元，股東應佔溢利上升5.2%至2.05億元。當中內地業務營業額表年增加12.5%至16.75億元，分部溢利按年升10.9%至1.47億元。截至今年3月底止，首季營純利按年升25.1%至9,167.5萬元，當中內地市場收入按年增長0.7%至5.2億元，反映業務仍在穩步增長的階段。

集團旗下多個產品在亞洲甚具知名度高，如「合味道」、「出前一丁」等。集團多年來積極研發新產品，並推出不少口味及包裝的即食麵，且深受不同類別的消費者歡迎。受惠內地消費升級概念，這類具研發及創新思維的食品企業更值得看高一線。加上目前內地經濟增長已由原本的出口與投資主導，轉型至由內需消費推動，這類快速消費品企業的發展前景實在不容小覷。

受惠內地消費升級 4.7元可買

走勢上，股價自上市以來主要在3.5至4.5元大型區間橫行，即使期間經歷股市多次的跌浪，此股走勢亦相對靠穩。近日股價更在逆市期間創出1個月新高，反映其股價抗跌力驚人，值得吼位買入。建議4.7元可買入，上望5.25元，穿4.2元止蝕。

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]