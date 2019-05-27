李聲揚﹕港日韓三地 韓股較優

先說中國，但不談A股，始終政策味太重，而資金不能自由進出，分析員預測的水份也較多，股市彷佛失去集資功能，嚴格而言不是正常的股市，不能和日韓並論。中國真正的股市，當然在香港。港股的情况，是老套的半杯水比喻。壞消息完全沒有停，由關稅到封殺華為，由人民幣急跌到企業撤出，投資者擔心有理。恒指5月已累跌近2400點—但其實不足10%，和一片哀號的氣氛不相稱—留意去年貿戰開打時恒指跌足20%。反觀今年至今恒指仍升約1500點，表現並不差，甚至勝過新加坡及韓國股市。

看恐慌指數的結論也一樣，5月恒指表現雖差，但投資者是有秩序地離場，未有要錢不要貨的拋售。恐慌指數不但未及去年貿易戰開打時（3月）水平，甚至不及去年年尾。霸權三寶領展（0823），煤氣（0003）及港鐵（0066）屢創新高，反映大量資金由其他股票換馬，投資者未敢清倉的完全捨棄股票。樂觀者會認為市况不是太差，但悲觀者則會認為估值未夠便宜。恒指2019/20/21年市盈率約是11/10/9倍，但市場預期盈利增長則是2%/8%/9%（留意2019年是負數），顯然不太值博。

不容忽視的是，美國債息疲不能興，10年債息甚至跌到2.3厘的水平。是否代表衰退，另行討論。但對小弟來說，2.3厘的債息，結論只有一個——逼投資者買股票或物業。山姆大叔不會走數，但一年2.3厘的回報，扣除通脹後，基本上是慢性自殺。美債可用以避險或一時停泊資金，但現水平下，中期投資價值幾近是零。債息太低，所以投資者未敢遠離股市。

美債息偏低 中期投資價值近零

本文主題的日本韓國，既是世仇，經濟上也是對手，流行文化/旅遊/電子產品均是死敵，但又同時是美國盟友（一說是附庸國），也有共同敵人（中國），關係相當特殊。日本從前不把韓國放在眼內，但在平成年代，此消彼長下，小小韓國，和日本的經濟實力差距大幅收窄。

倘兩韓統一，經濟實力或超過日本，但不是一時三刻的事。當下兩國面對的問題相似：生育率低，少子化，總人口萎縮，人口結構亦趨老化（和小弟3月時提到的越南完全不同）。出口產品面對中國的強大競爭，只能靠文化軟實力和旅遊業等支持。不過，兩國國情始終不同，經濟周期不完全一致。日本早前公布的經濟增長遠較預期為好，韓國則令人失望。兩國貨幣今年表現也是南轅北轍。韓圜現已跌至兩年多低位，是哈韓族喜訊；日圓是避險貨幣，近來愈升愈有，對一年去幾次日本的香港人來說是噩耗。

說回股市，不少香港投資者留意日本，主因是熟悉的公司較多，但日本股市整體吸引力只怕比香港更差。日經指數2019/20/21年的市盈率為15/14/13倍，但預計盈利增長約5/7/9%，即是增長不比恒指出色，但估值卻貴一截。

香港也有日本ETF，但成交不多。倒是留意香港上市、剛公布業績的DYNAM JAPAN（6889）。公司主要業務是彈珠機，去年收入倒退，但開支縮減更快，所以仍能交出好成績。派息紀錄良好，現水平約等於8厘股息，扣除稅項後仍算吸引。此外，公司亦宣布進軍飛機租賃行業，看看能否成為新的增長動力。

韓股表現為亞洲最差 趁低吸

韓國方面，股市表現差不多是全亞洲最差（僅比馬來西亞為好），若是外國人則在匯價上再輸一截。但韓國股市市盈率是12/10/8倍，較日經為低，和恒指相若。增長則是0/23/16%，遠勝日經及恒指。早前《金融時報》也有文章討論韓國股市，平得有道理，主要和當地企業管治水平低下，財閥當道有關。對韓國稍有認識都會聽過「三星共和國」一詞，由生老病死，衣食住行，三星均有涉足。其他財閥的情况也一樣，小股東的影響力近乎零。

但筆者仍是樂觀派，韓國財閥橫行的風氣正在改變中。早前大韓航空董事長趙亮鎬去世，翌日公司股價立即大升，相當贈興。韓國的股東維權運動正興起，相信有機會獲投資者重估。市面也有韓國的ETF，但如何對沖匯率風險仍是個大問題。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]