潘啓才﹕股巿虛幣樓巿和投資者開玩笑

大多數人絕望之下 股市便轉升

先講股票市場，今年初，當股市經歷2018年的跌市，再加上貿易戰的衝擊，恒指跌至25000點，大部分人都認為股市仍處於熊市三期。

在股市熊市三期，由於大部分買家都已經輸乾輸淨，對股市亦已變得漠不關心，牛市三期貴貴的股票課程都爆場，在熊市三期，就算是唔使錢的股票課程都無乜人參加。

通常熊市的結束，會出現一些很壞的消息，令股市像吃了瀉藥般大插，今次是中美貿易戰，引發了股市從高位下跌了近9000點至最低點24589點。而在這次低點的出現後，以我的個人觀察，很多人都非常絕望。就在很多人絕望的情况下，股市逆轉，牛市就在大部分人都睇淡的情況下，悄然出生了，股市從年初約25000 點升至4月中高點近30500點。

跟着，股市走勢就在很多人認為會破上次牛市高點32000多點的時候，股市再次戲弄投資者，藉著貿易戰談判出現問題，恒指在短時間內跌至星期五的27353點。短期內，由於往後恒指表現將受制於貿易談判及經濟的展望，今年恒指往後走勢實在難料。

另外一個投項目，就是以比特幣（Bitcoin）為首的加密貨幣，從2017年12月開始，由高位近2萬美元，一路跌至今年初約3000美元，大部分於高位接貨的投機者，很多已經心灰意冷，對幣價表現得毫無興趣，就在大部分人不聞的情况下，幣價開始進入牛市、在本星期六的凌晨，比特幣價交易價錢高達8000美元。

最後談一下樓市，在去年初，NowTV 找我做了一個訪問，是有關香港樓市2019年的前景。當時的股市及樓市的氣氛都相當差勁，以樓市為例，當時中原地產施永青先生接受訪問，也表示在2018年的10月及11月，二手樓的成交量降至冰河時期，比2003年SARS期間更差，在這段時間，訪問10個樓市評論員，9個半都會估樓市會跌，睇得最淡的，甚至預測樓市會下跌七成。

線性思維 升市估升跌市估跌

但實情是，剛公布的中原城市領先指數CCL已升至188.62，而去年的歷史高點是188.64，所以破高點將會是件輕而易舉的事，但為何在今年初，大部分都會預測今年是一個跌市，而在這刻，同一批人，卻轉軚認為今年會是升市，這可能是一種線性思維，當市大跌時，便會認為市還會跌。

但反過來，當市大升時，便會認為市場還會繼續跌。

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[潘啓才 通天財技]