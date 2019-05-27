劉宇亮﹕投資內地房託 要考慮人民幣波幅

市况欠佳下，筆者發現多隻在港上市的房地產信託基金（REITs），如領展（0823）、置富產業（0778）及冠君（2778）均屢創新高。

房託的資金主要投資在不同類型的商業地產項目，如寫字樓、住宅、商場和酒店，收入主要來自其物業的租金，而按規定公司要把不少於90%的盈利以作股息派發予股東，在港上市的房託在港交所買賣的程序就如一般上市的股票一樣。當中比較令人容易理解的是冠君，因它持有的物業非常集中，分別為香港花園道3號兩幢甲級寫字樓、朗豪坊辦公大樓及朗豪坊商場。其股價升跌的命脈取決於其寫字樓和商場的出租率和租金收入或租金加幅。

冠君在5月除淨及派息後，在月內仍有力挑戰年內高位，以執筆時股價在6.8元計，息率約為3.83厘。如由1月起計，冠君股價升幅超過28%，遠遠跑贏大市，連同領展、置富等年內均升超過25%，以及在5月份相繼創下年內高位，可見房託在不穩定的市况下吸引到避險資金流入。

內地經濟放緩 房託表現跑輸港同業

投資者亦要注意，在港上市的房託，有些主要業務收入來自中國內地，如越秀房託（0405）、匯賢信託（87001）等，派息亦以人民幣計算。由於人民幣匯率走弱，其貶值會直接影響公司的收入及派息，加上貿易戰陰霾下內地的經濟增長放緩會影響到出租率和租金升幅。由股價可見，這類房託的表現跑輸業務主要集中在香港的同類，所以投資在房託亦要把匯兌風險加入考慮之列。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]