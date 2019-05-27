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蔡金強 奧陸之聲

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蔡金強﹕悲劇股票從業員

【明報專訊】過去這一年多，對大多數股票從業人員來說，生活和思維只能用「人都癲」形容，完全是周星馳電影裏那把「蠱惑的槍」，完全猜不到，當你興奮滿血，準備大幹一場，股市就死給你看，而且是你不滿倉，個市都不跌。然後跌跌跌，草木皆兵，個個陷入絕望，然後sorry，個市又翻生了，你又信了，然後又翻了……現在中美貿易戰科技戰，很多人都很慘，不少人會說是華為員工，比如IT民工，但我覺得最慘最慘的真的不是別人，就是我們這些天天做股票的二級股票從業人員，慘過弟弟！

股市摸不着邏輯 搞到人格分裂

就拿汽車行業來說，本來這行業是個蠻好的行業，挺透明，行業賣的好不好很清楚，從來不用擔心上市公司忽悠你，行業研究很簡單，但是這錯了。今年以來你肯定摸不著邏輯，車市不好，股價要跌；車市好，刺激政策就會慢，用戶會觀望，車市就會又不好，怎麼都是不好。同樣的邏輯正反說都可以，搞到你人格分裂。

小金人對這次中美貿易衝突不意外，事實上是必然的，我素來愛看歷史，大國博弈，如果放在一個歷史的角度來看，它其實有一定的歷史必然性。貿易摩擦的本質上是大國之間的衝突，當前中美還停留在貿易領域和科技領域，將來幾乎肯定會發展至其他領域，如人權領域，地緣領域，美國人對中國的鉗制將是全方位的，有幸，這應該不會是場熱戰，這是新冷戰。

新冷戰展開 美全方位鉗制中國

歷史上，美國就是整老二專業戶，美國在1894年GDP成為世界第一，當時立刻干了一件事，就是委內瑞拉事件，然後把舊日老大英國踢出拉美，別忘了，英國可是美國祖家，是美國的爸爸，爸爸都打，一戰繼續搞爸爸，德國當時是世界第二，爸爸跟德國發生打死，然後美國出來收拾殘局，然後就是戰後搞蘇聯，然後就是八十年代搞自己的兒子日本……你說它爸爸兒子都搞，都打成殘廢，你說現在對中國會客氣嗎？一定下重手！

美國打慣老二 今次卻欠自信

可這次美國有點沒自信，以前都是坐山觀虎鬥多，可這次是自己下場，赤膊上陣，這就看中國的耐打能力了，這方面我對中國這個大胖子有點信心，看吧！可大家股票從業人員也別太悲觀！股票市場有三個因子在驅動，一個是企業盈利，一個是估值水平，一個是流動性和風險偏好。所有的其他內外部衝擊都一樣，都是通過宏觀的因子來影響資產價格。無論發生了什麼，必須要作用在企業盈利、風險偏好、利率以及流動性上，才能影響資產價格，而且利率和流動性往往是更佔主導性的因子。所以未必是爭鬥中弱的一方股市就是熊市，贏的也也不代表股市就會是牛市。

大國博弈勿太悲觀或太樂觀

如果看大國博弈對股市的短期影響，結論是什麼呢？利率和實體經濟的較大變化需要更長的時間，短期變化最快最大的因子是風險偏好。舉個例子，俄羅斯、克里米亞戰爭後，西方制裁，俄羅斯股市大跌，可跌了一年後，俄國的股市反而迎來了牛市，雖然同時間俄國經濟很一般。大家對於大國之間的博弈，既不用悲觀，也不能太樂觀。不能太樂觀是因為它一定會在未來很長的時間裡面伴隨著大家的工作和生活，這是無法逃避的。為什麼也不要太悲觀呢？拉長歷史來看，放在歷史的長河裏面，這就是一件小事而已。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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