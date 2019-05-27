Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年5月27日星期一
環球數據前瞻
羅兵咸：冀金管局投資ESG帶動市場 國際未有通用標準 市場主要憂「漂綠」
港交所諮詢硬性規定刊發ESG報告
未有發牌或專業資格要求 顧問公司收費參差
復星入主3季後戰歐霸盃 狼隊：非純粹「燒錢」買球員
青訓增球隊實力更成商機
貝萊德賽思：經濟差息口低 吼穩定派息資產
經濟增長帶動規模 看好中國印度國債
瑞銀趙子儀：貿戰或致美蕭條 超配中美長債
4萬創300億半導體大企業 林師龐：企業領袖不一定是最聰明
近年創業氣氛好轉 可藉大灣區拓市場
新創建：大灣區難購新道路項目
安盛醫療網絡進內地 首家納港大深圳醫院
投資者教育不足 德美利：港散戶慣「坐死盤」
興華港口：貿戰對業務影響不大
張兆聰﹕業績有驚喜 換入美團
環球數據前瞻
劉思明：延投資周期 中移購18161
張兆聰﹕華能受惠減稅煤價跌
蔡金強﹕悲劇股票從業員
劉宇亮﹕投資內地房託 要考慮人民幣波幅
潘啓才﹕股巿虛幣樓巿和投資者開玩笑
李聲揚﹕港日韓三地 韓股較優
謝偉銓﹕檢視「綜合發展區」政策 加快釋放土地
陳政生﹕日清食品跌市顯抗逆力
黃德几﹕醫思醫療盈喜 候5.4元吸納
許繹彬：遭美圍剿 科技相關板塊勿沾手
暑假前購家居保 外遊更安心 留意家中貴重物品須額外申報
陸振輝：自願醫保 值得退休族小心研究
陳增濤：當Chassagne和Puligny 在Montrachet碰撞
謝紹榮：秋官效應6月見真章
科技戰下 買半導體逆向ETF
陸振球﹕「磚頭民族」與「金融民族」的碰撞
林少陽﹕太興擬上巿 餐飲業不易為
技術取勝：中電升穿下降軌
看圖析市：恒指28430點之下做淡
潘迪藍：特朗普的精密計算
李順威：股市指數未全反映貿戰
劉思明﹕博反彈要識得落車
何啟聰：資金博反彈 騰訊購17202
港交所硬淨 留意Call 18834
美團績後受捧 留意購26451
周顯﹕股市如電影業 中型市場皆萎縮
何國良﹕「黑波少白波多」 嚴控注碼極重要
何濼生﹕應對經濟戰 長痛不如短痛
王弼﹕美國會否制裁內銀？
曾淵滄﹕長線任何時候也可買避險股
湯文亮：樓市是不落太陽？
陳永傑：居屋巿場破頂又見樓王
廖偉強：樓市變化令人添壓力
布少明：貿戰影響如「打疫苗」
李志成：貿戰惡化 二手仍有上升空間
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
歐宸銘．推介股份：冠君產業（2778）
李嘉廉．推介股份：中國財險（2328）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：約翰遜對歐洲殺傷力比貿戰更甚
龐寶林：新債王再預言美衰退
活化工廈變身過渡房屋零申請 投資者：5年後發展存疑 難控成本
世邦魏理仕陳錦平：低收入家庭難繳市值租金
裕景興業干諾道西舊樓申強拍
淘大2房794萬 兩月兩破頂
新盤周末沽53伙 近3月新低
內地生1.7萬合租金禧兩房
翠雅山千呎大戶飽覽市景
河畔花園實呎重上2萬關
吼人幣短期受壓 捕捉較佳息率 專家料中央維穩「保7」 大跌機會微
下一篇
上一篇
環球數據前瞻
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
上 / 下一篇新聞
羅兵咸：冀金管局投資ESG帶動市場 國際未有通用標準 市場主要憂「漂綠」
港交所諮詢硬性規定刊發ESG報告
未有發牌或專業資格要求 顧問公司收費參差
復星入主3季後戰歐霸盃 狼隊：非純粹「燒錢」買球員
青訓增球隊實力更成商機
貝萊德賽思：經濟差息口低 吼穩定派息資產
經濟增長帶動規模 看好中國印度國債
瑞銀趙子儀：貿戰或致美蕭條 超配中美長債
4萬創300億半導體大企業 林師龐：企業領袖不一定是最聰明
近年創業氣氛好轉 可藉大灣區拓市場
新創建：大灣區難購新道路項目
安盛醫療網絡進內地 首家納港大深圳醫院
投資者教育不足 德美利：港散戶慣「坐死盤」
興華港口：貿戰對業務影響不大
張兆聰﹕業績有驚喜 換入美團
環球數據前瞻
劉思明：延投資周期 中移購18161
張兆聰﹕華能受惠減稅煤價跌
蔡金強﹕悲劇股票從業員
劉宇亮﹕投資內地房託 要考慮人民幣波幅
潘啓才﹕股巿虛幣樓巿和投資者開玩笑
李聲揚﹕港日韓三地 韓股較優
謝偉銓﹕檢視「綜合發展區」政策 加快釋放土地
陳政生﹕日清食品跌市顯抗逆力
黃德几﹕醫思醫療盈喜 候5.4元吸納
許繹彬：遭美圍剿 科技相關板塊勿沾手
暑假前購家居保 外遊更安心 留意家中貴重物品須額外申報
陸振輝：自願醫保 值得退休族小心研究
陳增濤：當Chassagne和Puligny 在Montrachet碰撞
謝紹榮：秋官效應6月見真章
科技戰下 買半導體逆向ETF
陸振球﹕「磚頭民族」與「金融民族」的碰撞
林少陽﹕太興擬上巿 餐飲業不易為
技術取勝：中電升穿下降軌
看圖析市：恒指28430點之下做淡
潘迪藍：特朗普的精密計算
李順威：股市指數未全反映貿戰
劉思明﹕博反彈要識得落車
何啟聰：資金博反彈 騰訊購17202
港交所硬淨 留意Call 18834
美團績後受捧 留意購26451
周顯﹕股市如電影業 中型市場皆萎縮
何國良﹕「黑波少白波多」 嚴控注碼極重要
何濼生﹕應對經濟戰 長痛不如短痛
王弼﹕美國會否制裁內銀？
曾淵滄﹕長線任何時候也可買避險股
湯文亮：樓市是不落太陽？
陳永傑：居屋巿場破頂又見樓王
廖偉強：樓市變化令人添壓力
布少明：貿戰影響如「打疫苗」
李志成：貿戰惡化 二手仍有上升空間
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
歐宸銘．推介股份：冠君產業（2778）
李嘉廉．推介股份：中國財險（2328）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：約翰遜對歐洲殺傷力比貿戰更甚
龐寶林：新債王再預言美衰退
活化工廈變身過渡房屋零申請 投資者：5年後發展存疑 難控成本
世邦魏理仕陳錦平：低收入家庭難繳市值租金
裕景興業干諾道西舊樓申強拍
淘大2房794萬 兩月兩破頂
新盤周末沽53伙 近3月新低
內地生1.7萬合租金禧兩房
翠雅山千呎大戶飽覽市景
河畔花園實呎重上2萬關
吼人幣短期受壓 捕捉較佳息率 專家料中央維穩「保7」 大跌機會微
羅兵咸：冀金管局投資ESG帶動市場 國際未有通用標準 市場主要憂「漂綠」
港交所諮詢硬性規定刊發ESG報告
未有發牌或專業資格要求 顧問公司收費參差
復星入主3季後戰歐霸盃 狼隊：非純粹「燒錢」買球員
青訓增球隊實力更成商機
貝萊德賽思：經濟差息口低 吼穩定派息資產
經濟增長帶動規模 看好中國印度國債
瑞銀趙子儀：貿戰或致美蕭條 超配中美長債
4萬創300億半導體大企業 林師龐：企業領袖不一定是最聰明
近年創業氣氛好轉 可藉大灣區拓市場
新創建：大灣區難購新道路項目
安盛醫療網絡進內地 首家納港大深圳醫院
投資者教育不足 德美利：港散戶慣「坐死盤」
興華港口：貿戰對業務影響不大
張兆聰﹕業績有驚喜 換入美團
劉思明：延投資周期 中移購18161
張兆聰﹕華能受惠減稅煤價跌
蔡金強﹕悲劇股票從業員
劉宇亮﹕投資內地房託 要考慮人民幣波幅
潘啓才﹕股巿虛幣樓巿和投資者開玩笑
李聲揚﹕港日韓三地 韓股較優
謝偉銓﹕檢視「綜合發展區」政策 加快釋放土地
陳政生﹕日清食品跌市顯抗逆力
黃德几﹕醫思醫療盈喜 候5.4元吸納
許繹彬：遭美圍剿 科技相關板塊勿沾手
暑假前購家居保 外遊更安心 留意家中貴重物品須額外申報
陸振輝：自願醫保 值得退休族小心研究
陳增濤：當Chassagne和Puligny 在Montrachet碰撞
謝紹榮：秋官效應6月見真章
科技戰下 買半導體逆向ETF
陸振球﹕「磚頭民族」與「金融民族」的碰撞
林少陽﹕太興擬上巿 餐飲業不易為
技術取勝：中電升穿下降軌
看圖析市：恒指28430點之下做淡
潘迪藍：特朗普的精密計算
李順威：股市指數未全反映貿戰
劉思明﹕博反彈要識得落車
何啟聰：資金博反彈 騰訊購17202
港交所硬淨 留意Call 18834
美團績後受捧 留意購26451
周顯﹕股市如電影業 中型市場皆萎縮
何國良﹕「黑波少白波多」 嚴控注碼極重要
何濼生﹕應對經濟戰 長痛不如短痛
王弼﹕美國會否制裁內銀？
曾淵滄﹕長線任何時候也可買避險股
湯文亮：樓市是不落太陽？
陳永傑：居屋巿場破頂又見樓王
廖偉強：樓市變化令人添壓力
布少明：貿戰影響如「打疫苗」
李志成：貿戰惡化 二手仍有上升空間
郭思治．推介股份：港鐵（0066）
歐宸銘．推介股份：冠君產業（2778）
李嘉廉．推介股份：中國財險（2328）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：約翰遜對歐洲殺傷力比貿戰更甚
龐寶林：新債王再預言美衰退
活化工廈變身過渡房屋零申請 投資者：5年後發展存疑 難控成本
世邦魏理仕陳錦平：低收入家庭難繳市值租金
裕景興業干諾道西舊樓申強拍
淘大2房794萬 兩月兩破頂
新盤周末沽53伙 近3月新低
內地生1.7萬合租金禧兩房
翠雅山千呎大戶飽覽市景
河畔花園實呎重上2萬關
吼人幣短期受壓 捕捉較佳息率 專家料中央維穩「保7」 大跌機會微
prev
next