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張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰﹕業績有驚喜 換入美團

【明報專訊】特朗普將貿易戰升級至科技戰，封殺華為兼擴大中資企業制裁名單，環球股市繼續受壓，但歐美股相對表現還是較好，仍能處於高位。亞洲市場沽壓仍大，但相對於股市，外匯市場異動更值得關注，特別是波動極低的新台幣也出現異動，以往出現這個情况，都是中國經濟出現問題、全球市場劇烈波動的先兆。上周減持騰訊（0700）增持阿里巴巴，結果也分別不大，反而提及的美團（3690）業績相當理想，再次證明強如阿里也無法攻下其地盤。

中國以往經濟欠佳，多是自身的問題，如2012年至2016年，產能過剩、PPI通縮和依靠投資支撐經濟，形成一個超長期惡性循環，導致大規模放水也無法拉動經濟；又例如早兩年的暴力去槓桿，導致民企資金鏈斷裂、大量借貸平台走路，引發全國經濟、資產價格大收縮。今年重新加槓桿，又將地方債在兩會前近乎全面發行，財政貨幣政策雙發力，首季經濟數據出現頗勁反彈，但4月份數據已無以為繼。要留意，核心問題並非基建、固投，更大的問題是消費，4月社會消費開支僅升7.2%，剔除價格因素僅5.1%，數字遠低於GDP增速。

中國是經濟巨人，當汽車銷售持續負增長，德國製造業PMI也深度收縮，5月份跌至44.3；當社會消費的通訊類產品4月份僅升2.1%，5月份韓國半導體出口數字差勁、匯價都出現沉重壓力。

新台幣也異動 中國經濟問題先兆

筆者認為貿易戰、封殺華為、擴大制裁中國企業黑名單等已發酵了兩、三星期，短期避險情緒的變化都已在股市上反映。現在的變數更在於這些事件會否轉化為全球經濟急速放緩甚至衰退。亞洲股市初步反映了這一個可能，但歐美仍然處於高位，債市則已假設年內會開始減息周期。以往第一次減息前後，股市多數較為平穩，但3至6個月後就開始向下，原因多是減息無法抵消經濟下滑，導致企業發生違約問題。

美團首季收入同比增長70.1%至191.7億元（人民幣‧下同），遠超市場預期，經調整除稅息、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）和虧損淨額分別為4.59億元和10億元，其中經調整EBITDA首次轉為正值。餐飲外賣業務依然是最主要收入，達到107.06億元佔總收入55.8%，當中交易額達到756億元，同比增長38.6%。要留意的是，增長動力強勁之餘，毛利率也從7.6%擴闊至14.4%，而環比成本也下降3.7億元至91.65億元。可以說，美團已開始減少補貼，但收入仍能維持強勁增長，市佔率更達到70%，仍處於燒錢階段的餓了麼依然無法搶佔市場，這才是令市場最驚喜之處。

減補貼收入仍強勁 對手無法搶佔市場

本周會沽出向下突破的國藥（1099）、受到科技戰衝擊的中概股ETF（CQQQ）。買入10000股中石化（0386）以及1000股美團。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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