興華港口：貿戰對業務影響不大

去年部分港口停工 全年盈利跌四成

黃健華說，集團去年度因為遇上事故，致三分之二的港口停工3星期，另有三分之一的港口資產停工6星期，最終全年盈利僅按年跌四成，遠低於盈警預測的逾75%水平，並賺逾5000萬元（人民幣•下同），及如常支付貸款本金及利息。集團因應內地對紙漿需求持續增加，電商的發展刺激更多需求，甚至建築及家俬用原木需求亦大，轉為重點處理具價值的紙漿及原木，做好毛利率，減少受停工的影響。

為配合業務發展，興華已營運22萬平方米倉庫，他表示，目前正增建10多萬平方米倉庫，按已全面預租5年計，每年最少有1億元穩定回報。其倉庫可容納45萬噸紙漿，相對中國全年進口2400萬噸紙漿計，仍有空間發展。集團亦投資約2000萬元設立監控中心用作提升效率及安全運作，亦物色在常熟以外的碼頭投資機會。

電商發展帶動 增建倉庫迎需求上升

興華的港口主要服務北美及印尼的紙漿客戶及澳紐的原木客戶；出口的鋼材則往越南及印度居多；列車等設備則出口至秘魯、智利及阿根廷；亦有出口風電風葉到一帶一路國家。黃健華說，出口美國的集裝箱比重不大，所以受中美貿易戰影響不大。