投資者教育不足 德美利：港散戶慣「坐死盤」

港衍生產品種類不及美國

梁偉基又稱，香港的衍生產品數量及種類不如美國市場般多，目前市場上只有61家在港上市公司的期權可供交易，不如美國市場所有上市公司都設有期權及期貨可供投資者作避險。他又指公司程式容許預設交易指令及時限，令亞洲投資者不用每晚等候美股開市。

他續稱，香港的投資散戶買股票都一般偏好港股，而新加坡及其他東南亞地區的散戶會較愛好美股。來自大中華地區的客戶除了會投資蘋果、facebook及Tesla等美國「藍籌股」之外，更會熱炒在美國上市的中國新經濟公司，包括阿里巴巴及京東。

東南亞大中華區散戶偏好美股

當初德美利證券發現亞洲散戶一年的交投次數比美國散戶要高出8倍，梁偉基說，公司在6年前先進軍新加坡，再於去年1月來香港開設辦事處，繼東南亞後建立北亞的網絡。他表示，相比美國散戶，亞洲投資者較熟悉衍生產品，股票與衍生產品的投資比例約為8比2。

梁偉基表示，公司會安排一連串教學材料，包括網上直播及面對面授課，可以讓對股市或衍生產品認識不深的客戶循序漸進地了解，其後可以豐富其投資組合，並預告今年第三季會推出約數分鐘短片，令香港用戶在乘車時間都可以理解投資。