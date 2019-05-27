安盛醫療網絡進內地 首家納港大深圳醫院

客戶獲預先批核後 可享出院免找數

安盛的「特選醫療網絡」現時在港與5家私立醫院合作，向持有特定保單的客戶提供出院免找數，以及由網絡醫生為客戶提供診治及第二醫療意見等服務，港大深圳醫院是醫療網絡的首家內地醫院。邱家駿表示，選擇合作醫院時會着重醫院的臨牀管治，對醫院的醫療設施水準、醫生的質素和操守、收費透明度有一定要求。安盛正在其他較多港人工作、經商、旅遊的城市，例如北京、上海等，尋找內地醫院合作。

內地客對醫療保險需求增

以往內地訪客來港購買保險以儲蓄、人壽保險為主，不過銀聯在2016年嚴禁經其網絡在港購買儲蓄型保險後，改為購買本港醫療保險的客戶有所上升。邱家駿指內地客對醫療和危疾保險的需求上升，是因為內地保險公司未有相同特性的產品，而國際保險品牌的服務對他們更吸引。

港大深圳醫院轄下設有國際醫療中心，提供高端醫療服務，去年中心每月住院的病人中，有10%是來自香港、澳門、台灣及外籍人士，並有上升的趨勢。院長盧寵茂表示，本港公立醫療等候期長，但一般市民難負擔私營醫療收費，認為港大深圳醫院可從中提供幫助。該院部分服務毋須輪候、即日可以診治，磁力共振檢查一般需輪候10日，而國際醫療中心的服務以瑪麗醫院私家病房作標準，而收費低約兩成，與本港私營醫院相比則更低。自2015年起，長者醫療券已可在該院使用。

包括兼任醫生，港大深圳醫院每日約有50名至60名本港和海外醫生，佔全院醫生比例10%，國際醫療中心的佔比則更高。盧寵茂表示，本港醫生主要管理教學為主，傳遞本港的醫療專業理念。該院有57種手術以套餐式收費，在內地是較新的收費方式，保障病人不會因為額外醫療檢查、手術和住房而增加開支。