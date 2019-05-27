新創建：大灣區難購新道路項目

優先考慮收購母公司項目附近基建

何國強表示，集團仍傾向投資收購，而非建築公路，以避免建設延期等成本風險，同時可以參考對方過往表現。他指出，新世界（0017）在內地擁有K11等地產項目，會優先考慮母公司地產項目附近的基建。

滬化工區營運危險廢物處理

除了公路外，新創建早年力拓環境業務，集團與蘇伊士集團的合資公司在上海化學工業區企業提供危險廢料焚燒處理服務，擁有3條焚燒線，是亞洲最大危險廢料焚燒項目，設備每年可處理約12萬噸廢料，管理層指目前活躍客戶約800家，設施使用量達七成至八成。對於內地收緊化工廠環保要求會否帶來漲價空間，管理層表示，多數與客戶訂立10年以上的合約，每年按機制，考慮通脹、環保新例而調整價格。管理層透露，單是上述設施累計投放超過10億元。

管理層續稱，該危險廢料焚燒項目位於化工區，業務需求有基本保證，加上合資公司擁歐洲背景，可吸引當地外資客戶。蘇伊士新創建亦有在上海化學工業區營運水務項目，包括一座淨水廠及一座污水處理廠，現約有92家客戶。