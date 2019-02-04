4萬創300億半導體大企業 林師龐：企業領袖不一定是最聰明

明報記者 陳偉燊

林師龐在香港接受管理教育，並於1970年代投身社會。因為遇到石油危機，原先任職的公司關門，碰巧遇到有公司招手，於是加入並一手一腳協助註冊、創辦一家全新的公司，由運用5000美元開始做起，發展成ASM太平洋。他笑言：「當年入行亂打亂撞，未成熟到去了解。」

他得以在見證工業及半導體行業發展、中國開放成長及公司在人和支持下，得以壯大及上市，並在上一批管理層離開後繼續賺錢。他回憶這段創業路，感到幸運，並認為是恩典。

14年後再撰書 談退休後經歷

儘管林師龐在2007年中自ASM退休，在過去十多年他卻沒有停下來，還在以基督教精神創辦的社會企業「公義樹」出力，參與講課指導中小企，向學員提出要業務策略簡單，專注做好所屬市場及稱王。他更用了兩年半，逐段將自己的體驗寫成文章，組織及結集成《塑造領袖 邁向卓越》一書。有別於他在2005年撰寫的英文書講解ASM發展歷程，今次出版的書運用了他在退休後10多年的教學經歷，再蒐集關於中國內地及如外國企業亞馬遜等管理案例，期望給予創業者啟發。

企業灌輸改變精神 推動逆向思維創新

林師龐認為：「企業領袖不一定是全世界最聰明，不止是個人叻，而是透過不斷學習，接受新事物，及不斷改進，加上具備長遠眼光，及本身的堅毅和努力，以身作則，對事情投入及發揮所長，讓人心服口服。」同時要把習慣改變的精神植入員工腦海，和員工一同動腦筋，齊齊接受挑戰，令公司成功。最重要是在企業發展過程中，賺錢養活自己並且「企穩」，不要以為超越別人就很聰明，反而要自問客戶為何要光顧，以及多點從競爭對手學習。

他又說：「企業發展過程中有需要在產品、流程、策略和營運模式，在生活上動腦筋，運用時下賦予的科技，運用逆向思維去創新。」他以蘋果公司早年開發掌上電腦Newton失敗為例，在事隔十年，當半導體技術幫助產品變得體積縮細時，促成智能電話誕生。再近如台積電推動無晶圓廠代工的方式，推動半導體業界向前發展，「將事物由大變細，正是逆向思維」，企業需要借此創新求變求存。