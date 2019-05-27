瑞銀趙子儀：貿戰或致美蕭條 超配中美長債

趙子儀早於去年12月底已預測美國加息周期見頂，原因是他認定全球沒有通脹壓力，容許主要中央銀行暫停或不開始緊縮貨幣政策。他解釋，自從2008年金融海嘯後菲利浦斯曲線（Philips Curve、即失業率與通脹之間的逆向關係、即失業率下跌令通脹上升）可能已變得平坦，或失業率與通脹的關係已變得不穩定，過去逾10年實現的通脹遠低於央行的目標，考慮結構性去通脹的情况，以及現處於經濟擴張周期的相對尾聲，他相信即使失業率已跌至或低於上次周期底部，目前央行並不需要提前收緊貨幣政策以防範通脹升溫。

全球沒通脹壓力 央行毋須提前收緊貨幣政策

因此，趙子儀預測，環球主要央行未來幾個月不會收緊貨幣政策，高質量國債及基本因素良好的新興市場債券應有較佳表現，但旗下投資組合不會單純希望買高息債券賺息，而是以多元化策略爭取較佳的經調整風險後總回報。他警告那些不顧未來美國經濟衰退風險而只追求高收益垃圾債的投資者，在當前中美貿易戰白熱化的高度不確定的宏觀環境下可能會出現意想不到的損失。

美國總統特朗普近月多次公開呼籲聯儲局減息，令人擔心環球央行的獨立性會否開始受到政客的挑戰。趙子儀回應說，即使央行屬政府機構之一，難以完全保持獨立。換言之，面對政治壓力及轉變中的經濟環境，央行的管治也會出現進化，但他相信央行在營運層面上仍然大致可以維持較大獨立性。他續說，聯儲局近來面對的政治干預，更多與特朗普的個人管治風格有關，他相信該央行的獨立性在特朗普任期內仍可大致無損；相反，他看不到任何主要國家央行奉行所謂的「現代貨幣理論」（Modern Monetary Theory，即政府不需要理會政府的收支及盈虧，可以無限量印鈔票）會有多大好處，因為這對現時債券持有人來說會是災難。

中央可同時減息減稅 抵消短期資本流出

至於目前全球投資市場的最大風險，趙子儀認為是貿易戰。他解釋，自從特朗普在2016年11月當選美國總統以來，他就一直認為市場最大風險不是美國聯儲局加息或中國經濟增長放緩，而是美國開展貿易戰，其主要貿易伙伴就此還擊；他表示，1929年開始美國以至全球主要經濟體出現長達近10年的大蕭條，關鍵原因是美國在1930年6月就貿易保護措施立法，通過斯姆特‧霍利（Smoot-Hawley Act）關稅法案，故目前他仍然相信最大風險是全球貿易戰。

趙子儀認為，特朗普宣布徵收關稅的目的是增加連任的機會。即使中美領導人均有很強誘因達成協議，但兩國本月初貿易談判破裂，趙子儀對此不感意外；他重申，貿易戰暫時對全球經濟的整體影響仍控制在合理範圍內，但貿易戰向全球擴散仍屬主要的尾端風險（tail risk）。

在日益白熱化的中美貿易戰的陰影籠罩下，趙子儀認為中國可以借用2009年美國對付全球金融危機的宏觀經濟政策，他稱之為「以其人之智還治其人之身」。通過減息， 減稅和加快加深市場化的改革開放的三管齊下的政策， 特別是人民銀行要把中國利息降低到美息之下，這樣國內Ａ股和長期國債一定會成為全球2019年表現最佳的市場，吸引大量長期資本流入，抵消因減息導致的短期資本流出。人民幣匯率也一定會像2009年後美元那樣先貶值後升，趙子儀特別強調，中國是資本和貿易盈餘國家，經濟增長又大大高於主要貿易伙伴，人民幣從長遠來看一定是強勢貨幣，短期貶值對當前貿易戰籠罩下的中國經濟是「有九益而只一害」。

人民幣長遠一定是強勢貨幣

至於旗下投資如何就此部署呢？趙子儀表示，組合目前的風險敞口較低，包括持有存續期較長的美國及中國國債，對投資級別的公司債券及高息債比例最近在不斷減少，並且減低加元、澳元、紐元、新台幣及韓圜等高度依賴貿易國家的外匯投資。

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