經濟增長帶動規模 看好中國印度國債

賽思指出，中國及印度債市為現時全球主要經濟體中，僅餘兩個尚未全面開放予外資的市場，而中國債市規模是印度約6倍，前者正在慢慢開放，當中有不少投資機會。他分析，某一國家的融資需求增長應該與名義經濟增長率（Nominal GDP growth rate）相若，（編按：中國去年經濟增長達6.6%，通脹2.1%，即名義經濟增長率約8.7%），由於中國經濟近年增長較快，其債市規模增長也跑贏全球，屬於不可忽視的市場。而且國際投資者若參與中國債市，既可以賺取較高息率回報，也可分散全球投資風險，一舉兩得。

料市場憧憬美減息 美元高位回落

印度債市方面，本身是印度人的賽思分析，總理莫迪上周宣布大選報捷，成功連任，有利政府施政的連續性，相信也有助吸引外資流入。

投資中國及印度債市當然要留意匯率風險，一旦美匯顯著轉強，人民幣及盧比匯價大跌，投資者隨時「賺債息、蝕匯價」。賽思就此審慎樂觀，料美匯未來幾個月在高位橫行後，跟着市場便會聚焦於美國經濟增長放緩令聯儲局可能減息，美匯屆時可望轉弱，故不擔心人民幣及盧比匯價會大跌。

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