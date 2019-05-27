貝萊德賽思：經濟差息口低 吼穩定派息資產

【明報專訊】中美對峙繼續升溫，恒指上周續跌2.1%，資金流入防守股，中電（0002）、煤氣（0003）及領展（0823）股價升幅介乎2.6%至5%，表現屬藍籌三甲；今期封面故事專訪貝萊德亞洲信貸主管賽思（Neeraj Seth），以及瑞銀資產管理公司固定收益部全球國債及外匯投資主管趙子儀分析最新形勢。賽思表示，市場正在評估中美關係持續轉差的可能，重新評估風險，而假如兩國爆發全方位貿易戰，全球經濟增長均會放緩，低息環境持續，派息穩定的資產便有吸引力。趙子儀表示，目前全球投資市場最大風險是美國對其全球貿易伙伴發起貿易戰，目前旗下基金超配防守力較強的美國及中國國債避險。
明報記者 葉創成
安聯環球投資策略師杜納恩（Neil Dwane）在第170期（去年10月15日出版）封面故事指出，貿易戰只屬中美關係再平衡的其中一步，而中美對峙的核心是科技戰，美國已不再像以前一樣願意與中國分享科技成果。他解釋，目前中國資訊科技業界須依賴Google才可在Android更新程式，假如日後因為某些原因，Google不再這樣做，便反映中美科技冷戰進一步升級，投資者要就此有心理準備，中國及美國將建立各自的科技生態系統，互不相容，「假如競爭白熱化的話，我們要考慮一個情况：美國有一套科技生態系統，中國則有另一套系統，全球科技公司需要選擇寄生在其中一套生態系統，而非在兩套生態系統共存」。
結果Google上周日（19日）證實，基於美國商務部的新規定，Google將終止與華為的部分業務往來，華為新一代Android手機，將失去Google的Android作業系統更新存取權限，意味華為新手機將無法使用普遍的應用程式和服務，包括Gmail、Google Maps、YouTube等應用程式，外界預料這將嚴重打擊華為智能手機在海外市場的營運。
中資科技股受壓 資金轉投港公用股
從上述事態發展可見，杜納恩在7個多月前所作的預測，成為現實的機會愈來愈大。事實上，港股上周繼續受壓，恒指大跌592點或2.1%，舜宇（2382）股價大跌11.3%，連續兩周成為表現最差藍籌；騰訊（0700）亦急挫8.7%排「尾二」，單一股份拖累恒指期內下跌249點。作為比較，資金流入以本港業務為主的防守股避險，中電（0002）、煤氣（0003）及領展（0823）分別上升5.0%、4.3%及2.6%，囊括藍籌表現三甲，後兩者更創歷史新高。
美國總統特朗普在本港時間上周五早上，首次將中美貿易戰與華為糾紛相提並論，他稱從軍事及國家安全角度看，華為「十分危險」，但他仍認為中美很大可能達成貿易協議，並稱華為問題可能是協議中的一部分。市場憧憬中美對峙有降溫迹象，恒指上周五回升87點，而美股三大指數當日亦悉數上升。
中美對抗升級 股市風險溢價上升
截至今年3月底，貝萊德的資產管理規模（AUM）達6.52萬億美元，該行的觀點亦值得重視。賽思上周接受專訪時表示，中美不止爆發貿易戰，兩國亦正在重新釐定彼此的關係，近日美國限制一些中國科技公司取得某些科技，事態如何發展值得關注，因此這些不明朗因素可能會在未來幾個月繼續令市場的流動性抽緊；有分析指美國希望限制中國發展以免被迎頭趕上，賽思回應說，首先這屬於政治層面的問題，包括權力再平衡，但同樣重要的是科技發展、保護知識產權及推動自由市場，這些都是中美之間面對更廣泛的問題，影響尤甚於貿易戰。
至於中美貿易戰短期發展有何關注點呢？賽思表示，美國政府下月便會就是否對餘下3250億美元中國產品徵收25%關稅諮詢，若實施的話，所有中國輸入美國的產品也會被徵收關稅，按目前的事態發展，此一情况並非沒有可能出現的，「有些人認為中美最終可和解，但也有些人不這樣樂觀」，故投資者近日已就不同情况做好準備，重新評估風險溢價，結果是風險資產價格受壓，人民幣匯價亦貶值。
貿戰料損全球經濟 美德日長債息跌
賽思分析，假如中美爆發全面貿易戰，投資者要分清楚對美國經濟帶來的一次性及結構性影響，後者才是主導聯儲局貨幣政策的最重要因素。他解釋，若美國向所有中國產品加徵關稅，雖然部分關稅成本會轉嫁至美國消費者，美國消費物價指數（CPI）會出現一次性的上升；更深遠的影響是，隨着美國減少向中國入口產品，環球企業也需要重新佈置供應鏈，這是相當複雜的問題，期內全球經濟增長也會放緩，美國企業投資意欲及消費者信心也會受影響，結果是當地經濟增長減速及通脹回落，均屬結構性問題，這樣的話，聯儲局沒有加息壓力，反而有減息空間。
事實上，過去半年美國10年期國債孳息率從逾3厘反覆下跌，上周收報2.3202厘（圖1），而德國及日本10年期國債孳息率期內亦同步回落（圖2及圖3），正正反映市場對環球經濟增長放緩的預期。值得注意的是，德國10年期國債孳息率上周收報-0.117厘，不單重返負利率水平，甚至比日本長債息率更低；賽思指出，現時已有逾10萬億美元的發達國家（以德國及日本為主）國債，處於負利率水平，這是2008年金融海嘯後有關央行持續維持低息的結果，亦反映這些國家處於「後危機時代」，由於經濟低低迷，央行把利率降至零後一直無法加息。
港公用股息率高於美長債變吸引
賽思分析，隨着發達國家人口持續老化，這些退休人士對既能保本又可穩定派息的投資工具有很大需求，惟從現時德國及日本長債出現負利率情况可見，市場暫時沒有足夠的優質債券予他們投資。賽思相信，即使市場短期須消化中美對峙升級的風險，投資者對優質債券仍有很大投資需求。
參考賽思上述分析，《Money Monday》認為可以解釋何以中電、煤氣及領展上周股價表現强勢。本港實行聯繫匯率制度，港元與美元掛鈎，而中電及煤氣屬以本港業務為主的公用股，領展在本港現有126項物業約800萬方呎零售樓面，另有約6.1萬個停車場泊位，均屬於可望提供穩中有升派息的股份。目前中電及領展的息率分別達3.3厘及2.7厘，均高於美國10年期國債孳息率，相對已有吸引力；雖然煤氣現金息率現時僅1.8厘，惟考慮到該股過去10年每年均「10送1」紅股的因素，實際息率遠較現金息率高。因此，《Money Monday》相信上述「本地股三寶」的升浪有餘未盡，其技術分析可參考第22頁的〈技術取勝〉專欄。