貝萊德賽思：經濟差息口低 吼穩定派息資產

明報記者 葉創成

安聯環球投資策略師杜納恩（Neil Dwane）在第170期（去年10月15日出版）封面故事指出，貿易戰只屬中美關係再平衡的其中一步，而中美對峙的核心是科技戰，美國已不再像以前一樣願意與中國分享科技成果。他解釋，目前中國資訊科技業界須依賴Google才可在Android更新程式，假如日後因為某些原因，Google不再這樣做，便反映中美科技冷戰進一步升級，投資者要就此有心理準備，中國及美國將建立各自的科技生態系統，互不相容，「假如競爭白熱化的話，我們要考慮一個情况：美國有一套科技生態系統，中國則有另一套系統，全球科技公司需要選擇寄生在其中一套生態系統，而非在兩套生態系統共存」。

結果Google上周日（19日）證實，基於美國商務部的新規定，Google將終止與華為的部分業務往來，華為新一代Android手機，將失去Google的Android作業系統更新存取權限，意味華為新手機將無法使用普遍的應用程式和服務，包括Gmail、Google Maps、YouTube等應用程式，外界預料這將嚴重打擊華為智能手機在海外市場的營運。

中資科技股受壓 資金轉投港公用股

從上述事態發展可見，杜納恩在7個多月前所作的預測，成為現實的機會愈來愈大。事實上，港股上周繼續受壓，恒指大跌592點或2.1%，舜宇（2382）股價大跌11.3%，連續兩周成為表現最差藍籌；騰訊（0700）亦急挫8.7%排「尾二」，單一股份拖累恒指期內下跌249點。作為比較，資金流入以本港業務為主的防守股避險，中電（0002）、煤氣（0003）及領展（0823）分別上升5.0%、4.3%及2.6%，囊括藍籌表現三甲，後兩者更創歷史新高。

美國總統特朗普在本港時間上周五早上，首次將中美貿易戰與華為糾紛相提並論，他稱從軍事及國家安全角度看，華為「十分危險」，但他仍認為中美很大可能達成貿易協議，並稱華為問題可能是協議中的一部分。市場憧憬中美對峙有降溫迹象，恒指上周五回升87點，而美股三大指數當日亦悉數上升。

中美對抗升級 股市風險溢價上升

截至今年3月底，貝萊德的資產管理規模（AUM）達6.52萬億美元，該行的觀點亦值得重視。賽思上周接受專訪時表示，中美不止爆發貿易戰，兩國亦正在重新釐定彼此的關係，近日美國限制一些中國科技公司取得某些科技，事態如何發展值得關注，因此這些不明朗因素可能會在未來幾個月繼續令市場的流動性抽緊；有分析指美國希望限制中國發展以免被迎頭趕上，賽思回應說，首先這屬於政治層面的問題，包括權力再平衡，但同樣重要的是科技發展、保護知識產權及推動自由市場，這些都是中美之間面對更廣泛的問題，影響尤甚於貿易戰。

至於中美貿易戰短期發展有何關注點呢？賽思表示，美國政府下月便會就是否對餘下3250億美元中國產品徵收25%關稅諮詢，若實施的話，所有中國輸入美國的產品也會被徵收關稅，按目前的事態發展，此一情况並非沒有可能出現的，「有些人認為中美最終可和解，但也有些人不這樣樂觀」，故投資者近日已就不同情况做好準備，重新評估風險溢價，結果是風險資產價格受壓，人民幣匯價亦貶值。

貿戰料損全球經濟 美德日長債息跌

賽思分析，假如中美爆發全面貿易戰，投資者要分清楚對美國經濟帶來的一次性及結構性影響，後者才是主導聯儲局貨幣政策的最重要因素。他解釋，若美國向所有中國產品加徵關稅，雖然部分關稅成本會轉嫁至美國消費者，美國消費物價指數（CPI）會出現一次性的上升；更深遠的影響是，隨着美國減少向中國入口產品，環球企業也需要重新佈置供應鏈，這是相當複雜的問題，期內全球經濟增長也會放緩，美國企業投資意欲及消費者信心也會受影響，結果是當地經濟增長減速及通脹回落，均屬結構性問題，這樣的話，聯儲局沒有加息壓力，反而有減息空間。

事實上，過去半年美國10年期國債孳息率從逾3厘反覆下跌，上周收報2.3202厘（圖1），而德國及日本10年期國債孳息率期內亦同步回落（圖2及圖3），正正反映市場對環球經濟增長放緩的預期。值得注意的是，德國10年期國債孳息率上周收報-0.117厘，不單重返負利率水平，甚至比日本長債息率更低；賽思指出，現時已有逾10萬億美元的發達國家（以德國及日本為主）國債，處於負利率水平，這是2008年金融海嘯後有關央行持續維持低息的結果，亦反映這些國家處於「後危機時代」，由於經濟低低迷，央行把利率降至零後一直無法加息。

港公用股息率高於美長債變吸引

賽思分析，隨着發達國家人口持續老化，這些退休人士對既能保本又可穩定派息的投資工具有很大需求，惟從現時德國及日本長債出現負利率情况可見，市場暫時沒有足夠的優質債券予他們投資。賽思相信，即使市場短期須消化中美對峙升級的風險，投資者對優質債券仍有很大投資需求。

參考賽思上述分析，《Money Monday》認為可以解釋何以中電、煤氣及領展上周股價表現强勢。本港實行聯繫匯率制度，港元與美元掛鈎，而中電及煤氣屬以本港業務為主的公用股，領展在本港現有126項物業約800萬方呎零售樓面，另有約6.1萬個停車場泊位，均屬於可望提供穩中有升派息的股份。目前中電及領展的息率分別達3.3厘及2.7厘，均高於美國10年期國債孳息率，相對已有吸引力；雖然煤氣現金息率現時僅1.8厘，惟考慮到該股過去10年每年均「10送1」紅股的因素，實際息率遠較現金息率高。因此，《Money Monday》相信上述「本地股三寶」的升浪有餘未盡，其技術分析可參考第22頁的〈技術取勝〉專欄。

[封面故事]