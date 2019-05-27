青訓增球隊實力更成商機

狼隊U23主教練Rob Edwards稱，隨現時一隊水平大幅提高，青訓球員「上位」難度增加，但相信每年平均有一名青訓球員可升至一隊，剛過去賽季有6名小將首次代表一隊出賽。

青訓對於職業球會而言不只是實力補充，也是一個商機，狼隊最近與港超聯球隊東方龍獅合作展開足球訓練計劃。孫曉天稱，隨中國經濟發展，以及足球可讓兒童學習不同東西，相信中港兩地家長未來會愈來愈重視在兒童體育培訓上的投資。

與港東方龍獅合作足球訓練計劃

除港超球隊，孫曉天指狼隊將來也肯定會與中超球隊合作發展青訓，在球員外借或收購上亦有可能合作。孫稱不排除會就陣容調整或商業原因，以及球員本身意願，送一些球員到中超。他也期望有中國球員可來到英超，但強調不會只出於商業原因，簽下完全沒有機會的球員，目標先放在招募中國年輕球員再加以培訓。

他續稱，英超有勞工證制度，礙於現中國國家隊世界排名不高，中國球員難以直接取得工作證，隨狼隊對球員要求愈來愈高，球員要達世界級水平才可躋身一隊，「不是說很隨便的一個馬馬虎虎球員」。