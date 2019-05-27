復星入主3季後戰歐霸盃 狼隊：非純粹「燒錢」買球員

孫曉天表示，復星認為足球產業有良好的商業機會，當初比較全球十多家球會再考慮，包括主要聯賽西班牙、意大利和法國的球會。最終復星選擇英國的球會，是考慮到英超為全球第一商業聯賽，當年不直接收購英超球隊，因自知缺管理球會經驗，一旦降班便成「很糟糕的投資」，故選擇當時身處英冠的狼隊。而且狼隊為英國老牌球會，設施和球迷基礎均佳，財務情况合理。

當年不購英超球隊 免降班成「很糟糕投資」

狼隊花了3個賽季便由英冠中下游，到可參加下賽季的歐霸盃外圍賽，成績進步顯著。孫曉天歸功於場內場外的努力，指最重要仍是復星提供了財政支持，但他稱狼隊的投入在英超不算最多。他指復星有直接參與球會事務，並認為復星管理企業經驗豐富，也可用於球會上。

其實在收購狼隊第一季，孫指當時面臨不少挑戰，特別完成收購後距離開季時間不多，對聯賽了解不深，故球員和教練等人選不太適合，導致第一季成績不是太理想，但從中汲取經驗，在其後賽季能迅速調整，更快選出適合球員和教練。直到升上英超，身處全球頂級聯賽要持續進步是最大挑戰，大量投入資金不一定可取得進步。

隨英超賽季落幕，新球季轉會窗已開啟，意味狼隊備戰工作也同步展開。孫稱今夏球會必有球員進出，必須引入好球員提升成績，已有一些潛在收購目標，但強調不會是純粹燒錢，會透過聰明方法引入合適球員。狼隊成績理想，上一個財年收入亦增長約一成至2640萬英鎊（約2.63億港元），惟隨着投入增加，虧損亦顯著增至5716萬鎊（約5.7億港元）。

進軍中國市場 7月滬開設品牌體驗店

作為中資球會，為增加收入，進軍中國市場也是狼隊計劃之一。孫曉天稱，將於7月在上海開設一間品牌體驗店，除售賣球會產品，並會與潮牌合作及復星旗下品牌生活化產品，期望把品牌球迷，甚至喜愛運動和時尚的年輕人。

近年流行的電競會是將來狼隊宣傳策略之一，他指電競與足球有天然連繫，備受很多年輕人喜愛，為一個具潛力市場。狼隊在中國成立了電競球會，安排選手參加足球電競遊戲FIFA的官方比賽，在英國也簽了兩名電競選手，而未來也可能會以狼隊名義，發展其他電競遊戲。