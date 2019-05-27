未有發牌或專業資格要求 顧問公司收費參差

目前包括「Big 4」在內的會計師事務所大部分都會提供編寫ESG報告的服務。據知，有一中型會計師行看中此業務的發展前景，特以聘用研究環境科學的專家組成團隊，為上市公司去量度報告所需的非財務信息，一份報告收費約百萬元。

中型會計師行一份報告收費約百萬

大快活（0052）向有聘請沛然環保（8320）為其ESG報告顧問。按沛然環保截至2018年12月底第三季度業績報告，公司有23個關於「環境、社會及管治報告及顧問」的項目，該部分收益，期內錄得320.4萬元，平均每個項目約近14萬元。另據本報記者取得的報價單，有市場推廣公司稱可協助上市公司編寫ESG報告，一份價格約7萬至10萬元。

大快活聘沛然環保為ESG報告顧問

不僅報告收費價錢各異，就連編製報告的人士亦毋須任何專業資格認可。對此，安永氣候變化與可持續發展服務合伙人何智權表示，業內人士亦「經常考慮此問題」， 由誰去準備報告、從業人員是否有足夠能力及報告內容是否可以真正反映到公司在ESG方面的管治，認為此議題「值得探討」。目前港交所亦未有要求上市公司就ESG報告提供第三方驗證，認為如果上市公司的ESG報告能提供，「有的話一定會加分」。

[ESG潮流抬頭]