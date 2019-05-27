未有發牌或專業資格要求 顧問公司收費參差

【明報專訊】當港交所（0388）在致力推動環境、社會及管治（ESG）披露時，現時對籌備、編寫及驗證報告的人並沒有牌照或專業資格要求，市場上亦出現不少聲稱可為上市公司準備報告或提供意見的顧問公司，索價由幾萬至過百萬元不等。
目前包括「Big 4」在內的會計師事務所大部分都會提供編寫ESG報告的服務。據知，有一中型會計師行看中此業務的發展前景，特以聘用研究環境科學的專家組成團隊，為上市公司去量度報告所需的非財務信息，一份報告收費約百萬元。
中型會計師行一份報告收費約百萬
大快活（0052）向有聘請沛然環保（8320）為其ESG報告顧問。按沛然環保截至2018年12月底第三季度業績報告，公司有23個關於「環境、社會及管治報告及顧問」的項目，該部分收益，期內錄得320.4萬元，平均每個項目約近14萬元。另據本報記者取得的報價單，有市場推廣公司稱可協助上市公司編寫ESG報告，一份價格約7萬至10萬元。
大快活聘沛然環保為ESG報告顧問
不僅報告收費價錢各異，就連編製報告的人士亦毋須任何專業資格認可。對此，安永氣候變化與可持續發展服務合伙人何智權表示，業內人士亦「經常考慮此問題」， 由誰去準備報告、從業人員是否有足夠能力及報告內容是否可以真正反映到公司在ESG方面的管治，認為此議題「值得探討」。目前港交所亦未有要求上市公司就ESG報告提供第三方驗證，認為如果上市公司的ESG報告能提供，「有的話一定會加分」。