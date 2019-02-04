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ESG潮流抬頭
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羅兵咸：冀金管局投資ESG帶動市場 國際未有通用標準 市場主要憂「漂綠」

【明報專訊】政府近年大力推廣綠色金融，金管局上周公布政府首批綠色金融債券定價及認購反應。港交所（0388）亦於對上一周推出諮詢文件，冀上市公司加強披露環境、社會及管治（ESG）的信息。羅兵咸永道風險及控制服務合伙人梁小慧表示，ESG其實是另一個去審視投資及風險管理的途徑，金管局、證監及港交所3個監管機構都有各自推出指引去推動ESG。她認為，當中金管局作為本港最大投資者，如果主動投資ESG產品，應可對市場發揮牽頭作用。

明報記者 陳惠恩

根據金管局5月7日發表的3項綠色金融重要舉措，表明當局「已於國際金融公司『聯合貸款組合管理計劃』進行兩期、各佔10億美元的投資」。梁小慧稱，這起碼令市場投資者都有留意到金管局有投資，從而有助帶動市場氣氛。

梁小慧又稱，市場上對ESG其中一個誤解是「（以為）ESG以前無，𠵱家有」，有質素的投資者向來都會在投資前分析公司自身及其行業發展和前景，ESG投資背後的意念是世界經濟到2030年將會進入「低碳經濟」，即屆時會有一批行業被取代。如投資者明白背後意念，或許目光會放得更長遠，「睇到2030年都不過約10年，不是太長的時間」。

企業做好ESG或吸引更多投資者

有市場意見認為，推動高市值公司在披露ESG信息時多花費工夫，是因為該類公司會受到大型基金觀察，所以做好ESG工作或會吸引到更多投資者目光，反觀市值較小的公司因為不在長線基金觀察範圍內，所以推動力較細，造成兩者之間在披露ESG信息的距離。梁小慧對此不盡認同，反指有一些投資者認真地進行風險管理及投資分析，可能會因為看好公司從事再生能源行業，或剔除一些認為未來將不再存在的行業，便不是基於公司市值而去做的，「所以市值的影響是有的，但不是很大」。

市場普遍意見認為，澳洲、新西蘭及日本是公認在ESG做得比較成熟，香港目前處於「急起直追」階段。GPIF去年9月公布的數據更顯示，已對不同境內外追蹤環保的指數投放100億美元（約780億港元），日後亦繼續主動注資至與ESG有關投資。該基金直到去年3月管理規模達1.47萬億美元（約11.46萬億港元）。

證監訂框架與歐盟方向一致

基於市場上暫時未有一套國際通用的ESG產品標準，投資者主要顧慮之一為「漂綠（greenwashing）」，即投資項目或金融產品為了得到融資，借綠色金融過橋，掛上「綠色」標籤，卻名不副實。梁小慧指出，證監於去年9月及今年4月分別推出綠色金融框架及通函，與歐盟方向一致，以提供方向性或要點為原則，反映證監「想管但又不想過度扼殺（overkill）發展」。

[ESG潮流抬頭]

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