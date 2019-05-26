面對「封殺」 華為仍有周旋空間

台積電工藝 內地無法替代

2018年底，華為公布92家核心供應商名單，其中總部在美國的有33家，佔比最高；其次是中國內地25家、日本11家、台灣10家、其他地區13家。受「實體清單」影響，美國半導體大廠英特爾、高通、博通、美光等，凍結出貨給華為，其他國家公司如果使用了美國技術也將面臨制約。

例如谷歌（Google）暫停與華為的業務，即華為不能使用Google移動服務（GMS），包括Gmail、Chrome、Google地圖等；在海外市場，谷歌系列服務是手機「標準配備」，失去「標準配備」的華為手機遇到很大挑戰。

總部位於英國的芯片設計商ARM，幾乎切斷了和華為的一切聯繫。華為手機的CPU、GPU、圖形加速模塊等，均採用ARM架構。移動領域的ARM架構，其重要性，如同PC領域的英特爾X86架構。

儘管華為表示擁有ARM架構永久授權，沒了ARM，海思仍可開發ARM架構芯片。但如果美國打壓加碼，不允許海思的代工企業台積電製造海思芯片，將是致命一擊。目前，台積電的工藝製程已到7納米、10納米，中國內地的中芯國際（0981）主流制程還是28納米，無法替代。

早有「備貨」 不似中興不堪一擊

一件電子信息產品，所需要的硬件、軟件、元器件，缺一不可。打個比喻，即使掌握核心技術，在元器件領域，即使缺少一項，也做不出產品；失去供應鏈的確是生死存亡的挑戰。華為早就展開「備胎」計劃。據了解，海思的「麒麟」終端芯片、「天罡」基站芯片，基本可實現完全替代。其他產品，除磁盤存儲業務需要依賴西捷、西部數據進口硬盤及磁盤陣列外，華為產品線所需器件、軟件均有國產替代品，不過大部分國產產品暫時無法達到華為的要求。

除了「備胎」，華為也早早開始「備貨」。從春節到五一，華為員工一直加班。據外界報道，華為的「備貨」可以使用一兩年，至少能讓華為不至於像中興（0763）那麼不堪一擊。

此外，華為被列入「實體清單」，實施出口限制有3種情况，其中第三種是「外國製造，但是其源自美國的內容超過上限」，對中國其上限是25%。這就留下了模糊地帶，令科技大廠有操作空間。

美國供貨商損失不會小

需注意的是，美國此舉「傷敵一千、自損八百」。根據美國上市公司財報統計，2018財年，高通、Qorvo、博通、德州儀器等公司在中國收入佔總收入比例接近50%至60%。失去華為這個大客戶，美國企業也不好過。華為老總任正非接受採訪時表示，美國的供應商正在積極協調希望恢復供貨，這令他非常感動。英飛凌、松下集團都表示在法律和合規性允許的情况下，保持向華為供貨。

上周五（24日）美國總統特朗普表示：「如果我們達成協議，我可以想像以某種形式在貿易協議中把華為納入進來討論。」這或許意味着，華為的前景增加了可談判空間。

[馮其十 神州新形勢]