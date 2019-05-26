無懼貿戰撻訂潮 天后屋苑破頂

世紀21北山地產營業董事嚴智贇稱，北角金龍閣成交單位為低層B室，實用面積1,301方呎，4房連套房及工人房間隔，獲區外換樓客連租約以2,368萬元承接，實呎18,201元，成交價及實呎創同類型單位新高。據了解，原業主於2012年9月以1629萬元購入作投資用途，持貨6年多，帳面獲利739萬元，單位期內升值約45%。

康怡3房戶1650萬易手

港島東大型屋苑之一、鰂魚涌康怡花園亦錄千萬成交，利嘉閣地產分行經理陳家豪表示，該單位為M座頂層戶，屬實用面積882方呎套3房套單位，外望享開揚景觀，成交價1,650萬元，折合實呎18,707元。據悉，原業主於2004年1月以約360萬元購入，持貨逾15年，轉手帳面獲利1,290萬元，單位升值3.6倍。

另黃大仙迷你盤鑽嶺亦錄二手成交，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，該單位為低層H室，實用面積239方呎，原業主叫價498萬元，議價後減價26萬或5.2%以472萬元售出，實呎19,749元。據了解，原業主2015年以361萬元購入，帳面獲利111萬元，單位4年升值31%。

SAVANNAH招標售出3洋房

一手市場方面，昨日以推售新盤貨尾為主，其中會德豐（0020）發展的將軍澳南SAVANNAH，昨日以招標形式售出3幢獨立洋房THE SAVANNAH，分別為3號、5號及6號洋房，實用面積為1,985至1,993方呎，成交價介乎5460.9萬至5756.5萬元，其中3號洋房，實用面積1,985方呎，連759呎花園、及695方呎天台，成交價達5,756.5萬元，實呎2.9萬元，為昨日標售的物業中，成交價最高的洋房。據悉，項於過去兩周內累售4幢洋房，尚餘下最後一間洋房待售。另宏安地產（1243）及內房旭輝（0884）合作發展油塘曦臺，昨日以先到先得形式發售86伙，當中首度推售的2個頂層連天台戶，據悉，項目昨日只售出3伙；而內房碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧，昨日亦售出2伙。