最賺錢YouTuber 7歲瑞安去年賺1.7億

瑞安本身很喜歡看玩具評測影片，希望像其他小朋友一樣在YouTube介紹玩具。自2015年3月，年約4歲的瑞安開始拍片上載YouTube，試玩各式玩具。他認為自己大受歡迎，是因為他有趣又有娛樂性。 他的頻道目前有超過1900萬訂戶，瀏覽次數超過292億次。經瑞安介紹過的玩具，往往大受歡迎。在合作伙伴Pocket.watch的協助下，瑞安已簽署40項全球許可協議，生產睡衣、配飾、萬聖節服裝、派對用品、家具及家居用品等。

YouTube有多個給博主賺錢的方式，例如透過合作伙伴計劃（YouTube Partner Program, YPP），讓上載者可透過自己的影片賺取廣告收入。YouTube的廣告播放平台Adsense會在影片中自動安插廣告，如果廣告累積到一定數量的觀眾收看，就可獲取廣告分紅。

千次點擊可分1美元廣告利潤

一般來說，平均1000次點擊，約可分得1美元的廣告利潤。但上載者必須先滿足一些條件，才有資格申請加入YPP計劃。條件包括：頻道的訂戶必須至少有1000人。在過去12個月，頻道累計觀看總時數要超越4000小時。換言之，即平均每日頻道的觀看時間要接近11小時，對網絡新人的門檻相當高。目前遊戲界的網紅大受歡迎，他們利用遊戲直播，分享自己的打機心得和經驗，吸引很多玩家收看。也有網紅透過YouTube直播功能，在網上拍賣物品賺錢。

[企業地球村]