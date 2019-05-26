美興起網紅訓練營 孩子課程一周收費高見7800元

資料來源：《華爾街日報》

在網絡時代如何培養孩子在很多家庭引起爭論。不少家長不讓孩子上YouTube，恐引發欺凌事件，甚至吸引騙徒或戀童癖者。也有家長認為網絡媒體具有創造力，可以讓孩子學習策劃，訓練表達能力，培養沉着處事的態度。

家長稱助學習策劃 訓練表達能力

在美國科羅拉多州丹佛市（Denver）任職投資公司高層的錢派因（Nicole Champine）向《華爾街日報》透露，將於今年暑假送12歲的兒子到iD Tech Camps開設的YouTube訓練營受訓。該訓練營為10至17歲青少年而設，為期一周的課程收費約1000美元（約7800港元）。她的兒子想受訓後，發布自己玩食雞遊戲「堡壘之夜」（Fortnite）的視頻。錢派因稱，兒子是高材生，平時也有參加很多活動，不擔心他花太多時間經營YouTube視頻。

居於加拿大溫哥華附近的會計阿洛爾（Nikki Alore）向《華爾街日報》透露，當10歲的兒子雅各布（Jacob）看了其喜歡的「Minecraft」遊戲玩家的視頻後，就想成為YouTuber。她雖然擔心兒子日後會不務正業，但也不忍扼殺兒子的網紅夢，替其向加拿大的Level Up學習中心報讀今夏每周收費300美元的YouTube訓練營。

訓練中心﹕強調業餘嗜好 不為名利

Level Up學習中心還提供編碼和機械人訓練營。該中心的創辦人休斯（Jeff Hughes）5年前決定增設YouTube訓練營，是因為看到自己當時11歲的兒子辛苦經營自己的YouTube頻道。休斯說，兒子的視頻沒有吸引到很多觀眾，更有同學給他負評。他為了建立觀眾群而定期製作新視頻，為此承受很大壓力。休斯稱，他的課程試圖向青少年強調，製作視頻是一項業餘嗜好，如果他們是為名為利，對自己和家庭都會帶來壓力。

每天10億小時視頻 突圍不易

洛杉磯的starcamps.org提供的兩周收費750美元的網紅訓練營，聲稱可助孩子找到自己的風格，透過獨特的形象增加孩子成為成功博主的機會。根據YouTube數據，每天用戶會觀看10億個小時的YouTube視頻。要在大量影片中突圍而出，成為YouTube算法的推薦內容殊不輕易。非牟利組織「常理媒體」（Common Sense Media）指出，孩子想擁有自己的YouTube頻道，像他們所仰慕的人一樣出名，這是很常見的。就像孩子可能想成為NBA球星，或贏得奧斯卡獎項，不過他們應該明白，實際上很少人能實現這些目標，除了需要努力，還要一些運氣。

13歲以下需家長監管

休斯頓的營銷公司Dad 2.0的聯合創辦人帕辛尼（John Pacini）曾全力支持兒子亞德里安（Adrian）在12歲時建立YouTube頻道，替他報名參加視頻製作營。帕辛尼稱，影片製作是親子活動，自己當時還負責燈光和收音。亞德里安現已17歲，不再以成為網紅為目標，但就利用了製作影片的技術拍攝微電影，贏得了一些國際學生電影製作獎項。

按照YouTube的政策，13歲以下人士使用YouTube須獲家長監管。為孩子提供網紅訓練的機構，通常表示不會協助學員設YouTube帳戶，而是教他們如何製作視頻，再由父母決定是否把影片上傳網絡平台。YouTube發言人表示，若發現帳戶由13歲以下人建立，會終止這些帳戶。

明報記者 黃展翹

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