道指連跌5周 8年最長跌浪

美股成交今年最低

總結全周，道指跌0.69%，連跌第5周，為8年來最長跌浪；標普500指數下跌1.17%，納斯達克指數則重挫2.29%。兩者連跌第三周皆為年內首次。

中美貿易戰下科技股位處風眼，蘋果一周累跌逾5%，三星期累瀉逾15%；高通一周跌14.8%，三周累跌25%；Tesla一周累跌逾9%，三周亦挫25%。

Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps認為，雖然上周五股市上升，但全球最大的兩個經濟體正在互鬥，對股市投資者而言並非好環境。

波音公司據報因旗下737 MAX型號飛機停飛事件的處理手法被美國證交會（SEC）調查，受消息影響，波音股價升幅由早段最多3%，收窄至收市時僅升1.2%。

騰訊ADR下試320元關

美股反彈，但港股ADR指數仍偏軟，按比例計算收報27,205點，跌147點。藍籌股ADR個別發展，騰訊（0700）頺勢未改，收報320.71元，較港上周五收市價再跌4.09元或1.26%；中移動（0941）收報71.62元，跌2.4%；匯控（0005）收報65.93元，較港收市升0.53元或0.81%。內銀股疲弱，建行（0939）收報6.19元，較港收市跌逾1%。