富時羅素納A股 料780億流入

首批包括1097隻A股

富時羅素將分三階段納入A股，6月完成首階段，9月完成第二階段，至明年3月完成最後階段，納入因子升至25%。近期中美因貿易關係緊張，白美蘭指該行關注的是A股市場准入條件，如果這方面沒有變化，納入進程也不會有變化。中國開放市場未有受貿易戰影響，當局持續推進對外開放，沒有理由需要調整進程，海外投資者亦未因為近期外圍不確定性，要求調整納入的進程。

明年3月納入因子升至25%

觀察納入名單，市傳正被美國考慮限制出口的海康威視和大華股份亦有被納入。

至於未來進一步提升，白美蘭表示，要在明年3月完成納入後再考慮。因為大族激光和美的集團接近外資持股上限，因此是次不會納入富時指數內。白美蘭指出，目前外資不能持有個別A股股權超過三成，很容易達到上限，是市場其中一個可以改進的地方。另外，若股票超過60個交易日沒有交易，已不合符該行在停牌上的要求。

白美蘭表示，海外投資者關注A股准入和交易的問題，例如擴大互聯互通的選股限制、解決中港兩地的交易假期差異，引入貨銀兌付制度，提高額度，增加申請QFII和RQFII牌照等交易便利性等。