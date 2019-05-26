郭樹清：沽空人民幣必招巨損 匯率3周跌2.5% 近一周第4名官員護航

明報記者 歐陽偉昉

郭樹清表示，近期人民幣較大幅度貶值，完全是美國升級貿易摩擦影響市場情緒的結果。雖然近期外匯市場波動，但他稱中國企業和居民並沒有出現任何恐慌，愈來愈多人認知通過買賣外匯獲取投資收益不現實，將金融資產轉移到海外也不安全。中國是世界經濟增長的最大引擎，具備極好的市場空間和增長潛力，隨着經濟發展，人民幣市場匯率將不斷靠近購買力平價。

王良享：近期沽空人幣增加

路透社上周四公布最新調查結果，指人民幣空倉增至6個月以來新高，星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，近期不是出於商業需要的投機沽盤增加，香港銀行人民幣拆息上升，借人民幣沽空增加，離岸人民幣遠期匯率亦比兩個月前弱。雖然在2017年和2018年人行以不同的工具，例如逆周期因子、推高離岸沽空成本等工具打擊人民幣沽空，王良享認為，過去投資者沽空人民幣，主要是關注經濟增長放緩和債務問題，而是次則是市場認為貿易戰令基本因素有變，縮小中國的貿易順逆和對外投資，減少人民幣需求，加上中國政府對人民幣貶值的容忍程度增加。不過，王良享認為現時沽空盤不太多，人行尚未需要全力使用逆周期因子去干預匯價。

華僑銀行：人行有能力保7算

華僑銀行發表報告，認同人行有能力保7算，雖然人行已經明確表示退出直接干預，但過去數個交易日，種種迹象顯示人行或已經通過間接的方式來控制人民幣的波動，例如以較強的在岸人民幣中間價，對市場發出明顯的信號。人行最近兩次在離岸發行人民幣央票，令市場聯想起之前通過抽緊離岸市場人民幣流動性，提高沽空成本打壓空倉。該行預期，如果貿易協議希望破滅加上美元大升，人民幣對美元可能貶至7.03，不過人行依然有足夠的逆周期因素來減緩貶幅，從將人民幣穩定在7至7.1，防止出現恐慌性貶值。

郭樹清：中國開放市場 不會停頓倒退

此外，外界亦關注現時情况會否影響中國開放金融市場進程，郭樹清指出金融開放是大勢所趨，不會停頓和倒退，現時中國亦全球最大的貿易國，相對商品貿易，服務業開放相對滯後，金融是服務業重要領域，必需進一步擴大對外開放。

不過郭樹清亦提到，擴大金融開放的同時，金融風險的傳染性和複雜性也會增大。中國是發展中大國，防控好金融風險特別重要，需要特別警惕境外資金的大進大出和熱錢炒作，避免出現房地產和金融資產的過度泡沫。