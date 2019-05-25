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2019年5月25日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中美貿易戰升級 買家腳軟離場 盈翠3000萬樓王撻訂 損手160萬
本月新盤撻訂逼40宗 近年新高
CCL報188.62點 僅低歷史高峰0.01%
地建會再發指引 逾753呎3房或以上可招標
銀行家會所斥200萬 預租盈置大廈
回應逃犯條例 甘比：支持政府決策 稱有留意港投資項目 惟地價太貴
甘比女兒賣「鬼口水」 做出10萬元生意
核數師無法表意見即停牌 港交所：補救期延至兩年
貿發局：貿戰持續勢影響本港下半年出口
丘鈦：未因華為事件調整客戶
反駁沽空報告 Mega Expo仍挫兩成
英皇屯門新安街併兩工廈申寬地積比
中國股票基金一周走資169億 4年最勁 滬深股通本月淨流出530億 破2015年股災紀錄
中國稀土主席及夫減持套2300萬
外圍環境利好 在岸人幣曾收復6.9
I.T去年港澳同店銷售升轉跌
Dynam進軍飛機租賃 擬3年投資64億
包商行現嚴重風險 人行接管一年
星美反駁TVB稱押股違約
美擬懲罰貨幣操控國 分析：劍指中國 影響所及 不分盟友敵人
彭博：華為尋求10億美元融資
facebook計劃 10多國推數碼支付
調查：僅33%港人用手機App訂餐
「磚頭」文化 貿戰被動
周末睇樓好去處
意堤戶型多元化 享二白灣海景
同系超級大屋 勢成市場焦點
愉景灣擁兩所國際學校
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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中美貿易戰升級 買家腳軟離場 盈翠3000萬樓王撻訂 損手160萬
本月新盤撻訂逼40宗 近年新高
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