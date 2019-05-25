「磚頭」文化 貿戰被動

筆者覺得，願意承擔較高債務的人，其積極性或願意冒險的傾向也較高，也可能因此更具侵略性，而酷愛「磚頭」的民族，則會較被動和保守，相反金融資產因較多時候會出現「零和」的結果，即會是「我贏一定是你輸」或「我輸才你贏」，所以在中美貿易戰，美方看來更主動出擊和具侵略性，大家覺得對否？

文化差異 美方貿戰多主動出擊

說到磚頭，每當中國出現經濟壓力，也往往會放寬對房地產的調控，藉增加房產建設以帶動經濟，不過同樣根據第一太平戴維斯的研究，中國的城鎮化水平已屆高位和出現放緩勢頭（圖2），長遠而言，這對內地樓巿具深遠影響，對房產的非投資性或真正自住需求也漸飽和，如中美貿易戰長期化，靠刺激樓巿而產生的利好經濟作用也可能出現邊際遞減。

倘貿戰持久 靠內房振經濟效用減

說回香港樓巿，中原城巿領先指數（CCL）最新報188.62，按周再上升0.64%，距離去年8月的歷史高位僅低約0.01%，不過，指數有約兩星期的滯後，而近兩周中港股巿因貿易戰再惡化而急插，現又有美國封殺華為的新戰場科技戰，其對樓巿的影響要半個月後的最新指數才能反映出來。

小心出現樓巿跟隨股巿跌迹象

現有一種說法，由於去年樓價指數雖因中美貿易戰加劇而一度跌了約一成，但最近已回升接近破頂，業主和買家去年雖曾受驚嚇，但可能已產生「免疫力」，樓巿會較之前更抗跌，筆者也不排除這種可能，但最近的股巿表現，卻看不到股民出現免疫，而去年也是股巿先跌而樓巿最後也跟隨，今次倘股巿也是維持較長的跌勢，最終樓巿是否一定不會跟跌？

雖然樓價此一刻未見逆轉，但據代理反映，近期交投也有放緩迹象，更開始出現一些撻訂的二手成交，而美聯物業也指本周六日的十五大屋苑預約睇樓量按周減少了約一成。

筆者早前和一位心臟名醫朋友一起敘餐，之後向他請教香港醫生尤其是公立醫院人手不足的問題，他說癥結是人手分配的問題，指現時約一半醫生在私人巿場工作，另一半則在公立醫院工作，但前者只處理全港約15%的病人，後者則應付全港約85%的醫務工作，於是私家醫生其實未能發揮其全部能力，後者則做到死﹗

港公營房屋醫療資源分配問題相似

心臟名醫朋友說，造成此一現象，是政府或醫管局以為自己萬能，加上政客推波助瀾，以為不斷擴大服務對象便對大家好，但在低醫療收費和幾乎不分收入都收症，原來看私家醫生的病人都湧去公立醫院求診，造成迫爆和要排大隊現象，甚至影響醫生診症質素，真的是對所有病人都好嗎？

他又認為，如解決不了上述的醫生分配問題，輸入多少海外醫生都未必有太大用處。

朋友的說話，令筆者聯想起香港的房屋問題，現在政府在未完全解決土地和房屋供應不足，以為只要增應公營房屋比例便可以，其實也和醫生以為單靠公院多收症便完成任務，不也是會產生分配資源問題，反而令巿民受損？

說到醫生和房屋的分配問題，自不然令筆者想起近年新樓宇供應的地域分佈也極不平衡，筆者昨天應朋友邀請出席了香港營銷專才學會的早餐講座，主講者為擁有數十間連鎖特色餐廳的景樂集團老闆周基業，學了不少東西，其中一樣便可能和樓宇分佈和樓價差異有關。

周老闆說，集團根據顧客的大數據分析，近年開新店多了在九龍和新界選址，另外也發覺在港島開店極難請人，可能是餐飲業收入不高，員工多住在九龍或新界，如要往港島返工，交通費和多花時間會減低他們的過海上班意欲。

港島難請人有特殊原因

同場筆者另一個會計師樓東主的朋友也說，他們在灣仔和北角的公司很難請到人，而旺角的公司明顯容易請到員工。

事實上，近年愈來愈多新盤是在新界區落成，而九龍的供應也多過香港，根據美聯物業的統計，香港樓價最貴，九龍次之，而新界則最低（圖3），便可印證如住在新界，收入也可能較低，最好是在新界返工，次選是九龍，最不願意是要到香港上班。

另外，景樂周老闆說，多年前該集團已推行會員制，初期是讓食客儲夠一定消費額便可申請作為會員，然後有餐飲折扣，但反應一般，但之後改為要收年費約1000元，然後有折扣及回贈，卻反應極為熱烈，因會員覺得反正已付年費，便一定要多用餐才回本甚至「賺突」，令到員會人數急增和會員消費次數及消費額大增，反映不用花錢未必最吸引，大家在經營或政府推出措施時，可思考有關的邏輯。

[陸振球 樓市解碼]