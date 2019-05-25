facebook計劃 10多國推數碼支付

首季共移除22億「殭屍帳戶」

此外，fb正積極打擊殭屍賬戶氾濫的問題。該公司今年首季共移除22億個虛假帳戶，數目僅略低於其24億的每月活躍用戶總數，以維護fb的真實性。分析指出，fb上季註銷的虛假帳戶數量創紀錄，不僅突顯該公司規模之大，也揭示殭屍戶的問題嚴重。由去年10月到今年3月的半年內，fb共註銷了33.9億個虛假帳戶。

fb稱，愈來愈多假帳戶由垃圾郵件的推送系統申請，多數假帳戶在創建數分鐘內遭移除，未被計入每月和每日活躍用戶指標。

fb估計每月活躍用戶當中，只有5%假帳戶未被發現。fb目前聘有3萬名網絡安全人員，大多是負責內容審核。該公司還投資開發人工智能等技術，用於自動檢測不良信息。

（綜合報道）

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