facebook計劃 10多國推數碼支付

【明報專訊】英國廣播公司報道，facebook（fb）正敲定其加密貨幣上市的時間表，爭取今年底前開始測試其內部稱為GlobalCoin的加密貨幣，並在明年首季在十多個國家建立數碼支付系統，預計詳細計劃將於今夏公布。fb創辦人朱克伯格上月已跟英倫銀行行長卡尼會面，商討啟動加密貨幣的機遇和風險。fb同時又向美國財政部官員尋求有關加密貨幣支付系統的營運和監管的建議。fb已跟Western Union等匯款公司商議，嘗試為沒有銀行賬戶的人士提供更便宜、快捷的收發款項方式。
首季共移除22億「殭屍帳戶」
此外，fb正積極打擊殭屍賬戶氾濫的問題。該公司今年首季共移除22億個虛假帳戶，數目僅略低於其24億的每月活躍用戶總數，以維護fb的真實性。分析指出，fb上季註銷的虛假帳戶數量創紀錄，不僅突顯該公司規模之大，也揭示殭屍戶的問題嚴重。由去年10月到今年3月的半年內，fb共註銷了33.9億個虛假帳戶。
fb稱，愈來愈多假帳戶由垃圾郵件的推送系統申請，多數假帳戶在創建數分鐘內遭移除，未被計入每月和每日活躍用戶指標。
fb估計每月活躍用戶當中，只有5%假帳戶未被發現。fb目前聘有3萬名網絡安全人員，大多是負責內容審核。該公司還投資開發人工智能等技術，用於自動檢測不良信息。