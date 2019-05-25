彭博：華為尋求10億美元融資

【明報專訊】彭博引述知情人士稱，華為遭美國列入貿易黑名單後，首次尋求大規模融資。消息指華為向一些銀行尋求美元或港元離岸貸款，總額約10億美元（約78億港元），還款期限為5年及7年。目前與銀行的談判處於初步階段，不能確保一定達成協議。倘獲貸款，貸款的定價及參與銀行的身分，可為華為的財政實力提供一些參考。
華為美元債價跌至3個月低
根據華為2018年的財報，截至去年12月，華為的無擔保銀行貸款總額370億元人民幣（約421億港元），其中28億元人民幣（約32億港元）貸款在1年內到期。華為的現金和現金等價物總額約為貸款總額的2.6倍。不過面對美國封殺，多家企業先後暫停與華為的業務往來，令華為的經營面臨挑戰，其美元債券價格跌至近3個月低位。
亞洲著名債券經理Dhiraj Bajaj也沽出華為2026年到期的美元債券。彭博早前引述消息人士稱，中國政府正考慮一些選項幫助華為，包括草擬應急方案，有需要向其提供財政資助。
中芯申美預託證券退市
此外，中國晶片大廠中芯國際（0981）宣布，已於周五通知紐約證券交易所，申請將其美國預託證券股份退市，撤銷其美國預託證券股份和相關普通股的註冊。
中芯表示，退市是因為美國預託證券股份的交易量，與其全球交易量相比有限，且維持在美國上市涉及重大的行政負擔和成本。