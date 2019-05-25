彭博：華為尋求10億美元融資

華為美元債價跌至3個月低

根據華為2018年的財報，截至去年12月，華為的無擔保銀行貸款總額370億元人民幣（約421億港元），其中28億元人民幣（約32億港元）貸款在1年內到期。華為的現金和現金等價物總額約為貸款總額的2.6倍。不過面對美國封殺，多家企業先後暫停與華為的業務往來，令華為的經營面臨挑戰，其美元債券價格跌至近3個月低位。

亞洲著名債券經理Dhiraj Bajaj也沽出華為2026年到期的美元債券。彭博早前引述消息人士稱，中國政府正考慮一些選項幫助華為，包括草擬應急方案，有需要向其提供財政資助。

中芯申美預託證券退市

此外，中國晶片大廠中芯國際（0981）宣布，已於周五通知紐約證券交易所，申請將其美國預託證券股份退市，撤銷其美國預託證券股份和相關普通股的註冊。

中芯表示，退市是因為美國預託證券股份的交易量，與其全球交易量相比有限，且維持在美國上市涉及重大的行政負擔和成本。

（綜合報道）

[國際金融]