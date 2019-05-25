美擬懲罰貨幣操控國 分析：劍指中國 影響所及 不分盟友敵人

不過由於特朗普預期快將與中國達成貿易協議，刺激歐美股市反彈。美股早段三大指數向上，道指早段升逾百點。投行Piper Jaffray的分析師預期，亞馬遜的股價可望在兩年內升至3000美元，亞馬遜股價早段升逾1%，高見1841.76美元。國際油價昨晚止跌反彈，不過過去一周跌逾6%，相信是今年最大單周跌幅。美國10年期國債孳息率在周四跌穿2.3厘，創2017年10月低位後，昨回升至2.33厘。

「應對貿易伙伴 不公平貨幣政策」

以往的美國政府盡量避免將貿易和貨幣政策混合，但美國政界近年將外匯納入貿易討論的政治壓力不斷增加。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，其他國家再也不能利用貨幣政策，損害美國工人和企業的利益，建議中的新規則「為實踐特朗普的競選承諾邁出一步，應對貿易伙伴的不公平貨幣政策行為」。

分析：美若行動 破壞世界經濟秩序

分析指出，暫時未有公認的方法來衡量匯率被低估。若將匯率條款與貿易掛鈎，可能會為聯儲局的決策帶來掣肘，破壞其獨立性。此外，建議中的措施也可能引起其他國家向世界貿易組織（WTO）投訴。

一些分析人士表示，若美國採取這些行動，可能對世界經濟秩序造成重大破壞。美國財政部前高官索貝爾（Mark Sobel）說，若美國實施這些措施，將打擊美國和國際貨幣體系。特朗普近期試圖將匯率問題，納入貿易協議。去年美國與加拿大及墨西哥修訂的「北美自由貿易協定」（NAFTA）新條款，就包含了貨幣條款。特朗普將於周末到訪日本，並在下月底訪問韓國，相關議題也將引起兩個東亞國家的關注。

對日本來說，關鍵的問題是美國會否將貨幣寬鬆政策（通常具削弱貨幣的副作用）視為干預措施。日本近年沒有積極干預日圓匯率，理應不受建議中的關稅影響，不過其超低利率措施卻導致日圓兌美元貶值。

中國未完全符合「貨幣操縱國」標準

韓國官員近期也對韓圜急挫表示擔憂。KB投資證券公司指出，韓國央行對匯率的干預極少，任何舉動都是要穩定市場，而不是操縱匯率。美國國會議員多年來指摘中國、日本、韓國、泰國、越南等，人為地降低貨幣匯率。不過面對最多指控的中國，其實並未完全符合美國財政部的「貨幣操縱國」3大標準。他們分別是：對美雙邊貿易順差達200億美元以上、經常帳盈餘相當於GDP超過3％，以及一個年度以內淨買入外匯的金額達GDP的2％以上。

目前人民幣尚未完全自由兌換，匯價分在岸價及離岸價，前者是中國境內銀行間外匯交易市場的匯價，後者是境外自由浮動的匯價。在岸價必須於人民幣中間價上下2%的波動區間內浮動，而中間價乃中國外匯交易中心參考內地外匯造市商上日的收市匯率，再綜合外匯供求而定。

（綜合報道）

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