包商行現嚴重風險 人行接管一年

內媒指主要股東為肖建華明天系

人行和銀保監公布，從接管開始之日起，接管組全面行使包商銀行的經營管理權，並委託建設銀行（0939）託管包商銀行業務。接管後，包商銀行正常經營，客戶業務照常辦理，依法保障銀行存款人和其他客戶合法權益。監管部門對個人儲蓄存款本息全額保障，個人存取自由，個人理財各項業務不受影響。截至2017年第三季，包商銀行資產為5608億元（人民幣．下同），負債為5301億元，首3季淨利潤為31.02億元。包商銀行現時尚未公布2017及2018年業績，該行稱擬引進戰略投資者，主要股權可能發生變動，故暫不披露2017年業績。

評級機構大公國際在2017年11月將其主體信用評級由「穩定」下調至「負面」，報告指包商銀行早期發行大量同業存單，擴大負債規模，惟償債環境承壓，財富創造能力下降，削弱償債來源，償債能力短期內有下行風險。內媒指，包商銀行的主要股東是2017年疑被在港公安被帶走的肖建華所掌管明天系，該行是明天系核心金融機構。